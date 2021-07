Seit Jahren zieht Patrik „Papo“ Sabo im Mittelfeld der Andauer gekonnt die Fäden, aus der Mannschaft ist er überhaupt nicht wegzudenken. Nachdem Stürmer Ibrahim Kamasik zu Winden wechselte und ein Verbleib von Lukas Cambal in den Sternen stand, war man unter Zugzwang. Ein neuer Angreifer musste her. Trainer Christian Bauer hatte sich den Neuen schon zum Trainingsauftakt Mitte Juni gewünscht – daraus wurde aber nichts. Die Funktionäre konnten dann Cambal zum Bleiben überzeugen. Fündig wurde man dann in der Sabo-Familie. Patriks Bruder Marek, ein offensiver Mittelfeldspieler, kommt. Der 24-Jährige kickte zuletzt in Pöttsching, zuvor in Zurndorf, Marz, Gattendorf und auch Nickelsdorf.

Ein richtiger Knipser ist Marek Sabo aber keinesfalls. „Die richtigen Kracher sind da viel zu teuer“, weiß Bauer. Springen jetzt die zahlreichen Youngsters in die Bresche? „Wenn ein 15-Jähiger besser ist als ein anderer, dann spielt er auch“, bricht Coach Bauer eine Lanze für die Jugend. In der Tat, in Andau drängen sich zahlreiche Youngsters nach vorne. Die Brüder Lukas und Michael Wally standen bei der 3:4-Testspielniederlage wieder gemeinsam in der Startformation. Niklas Thell gelang zudem als Wechselspieler ein wahres Traumtor.