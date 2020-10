Vorweg – nicht nur die Klubs der 2. Liga Nord klagten und jammerten über die geschlossenen Kantinen, flehten eine Unterbrechung sprichwörtlich herbei.

„Aufpassen mit Wünschen“ – so heißt es oft, denn „sie könnten in Erfüllung gehen“. So wie es lief dann ab, damit hat wohl kein Vereinsfunktionär gerechnet. Jetzt steht das Amateur-Werkel im Burgenland still, abgedreht. Und das, während österreichweit nach Schlupflöchern, die sich hauptsächlich an drei Stunden halten, gesucht wird. „Überstürzt“, so bezeichnet Andaus Obmann Roland Peck die Vorgehensweise.

Er – so wie viele seiner Klubkollegen im Land – wissen exakt, welche Herausforderungen der Amateurkick seit Monaten auf sich genommen hat. Vom Bänke-Ausborgen bis hin zum Beschriften, Aufstellen von Plexiglas-Wänden in Kantinen, Zeichnen von Abstandsmarkierungen und vielem mehr – den freiwilligen Helfern wurde echt alles abverlangt. „Und jetzt dreht man ab, so als Dankeschön“, meint Peck zynisch.

„Ich habe viele Maßnahmen versucht zu verstehen, mich daran gehalten. Aber als die Polizei auf den Platz gekommen ist, um die Schließung der Kantine zu kontrollieren – da dachte ich mir zum ersten Mal im Leben: Was habe ich verbrochen?“ Peck selber würde, wenn es nach ihm geht, so rasch als möglich den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Gefordert seien Politik, Dachverbände und der BFV. „Schiedsrichterkosten könnten vom BFV übernommen werden, die Landesregierung könnte uns fragen, was Strom, Gas, Wasser am Sportplatz kosten, dann diesen Betrag übernehmen.“ Keiner will, dass Funktionäre in der aktuellen Situation entnervt aufgeben.

„Wir wünschen, dass es bald weitergeht“, meint Kittsee-Präsident Walter Rinalda. „Wir haben sehr viel für den sportlichen Erfolg getan und investiert.“ Noch wird zweimal pro Woche trainiert – inklusive der sieben Legionäre. Rinalda wünscht sich, dass die ausstehenden drei Partien noch heuer über die Bühne gehen. „Auch Kittsee braucht die Kantine, das ist ja nicht nur irgendwas“, so der Präsident weiter. „Alles, nur kein Abbruch. Wir haben 2021 das 30-Jahre-Jubiläum. Für mich als Präsident und viele meiner Funktionäre ist es wichtig, zu diesem Datum aufzusteigen.“