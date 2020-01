Die 1:2-Last-Minute-Pleite in der letzten Herbstrunde brachte in Kittsee das Fass zum Überlaufen. Nicht nur, weil ein 1:0-Vorsprung in Minute 90 noch vollkommen vergeigt wurde, sondern vor allem deswegen, da sich der eine oder andere – gut entlohnte – Legionär entweder gar nicht blicken ließ oder ein erbärmliches Programm runterspulte. Trainer Franz Ziniel sprach sich mit dem Vorstand ab und erhielt das Okay, aussortieren zu dürfen.

Lustloser Deket wird im Winter ausgetauscht

Nummer eins – Filip Deket: Erst im Sommer aus Siegendorf geholt, war er zunächst ein exzellenter defensiver Spielmacher. Kittsee stand an der Tabellenspitze und was erlaubte sich Deket? Er setzte drei Partien aus, um mit dem ungarischen Futsal-Team nach Australien zu reisen. Zurückgekehrt setzte es eine Geldstrafe (na logo) – Deket schmollte und kickte lustlos herum.

Für Runde 13 meldete er sich ab, um kurz später mit Erik Takac (damals noch Tadten) gemeinsam vor dem Nou Camp-Stadion in Barcelona für ein Facebook-Foto zu posieren. Anmerkung: Takac kostete dieses Verhalten ebenfalls seinen Job. Nummer zwei: Michal Slezak. Der Außenbahnspieler meldete jedoch von sich aus Wechselwünsche an. „Er erzählte etwas von den St. Pölten Juniors“, so Ziniel mit leichtem Kopfschütteln.

Beide Posten werden ersetzt, namhafte Kandidaten gibt es bereits. Auf jeden Fall kommt ein schneller Innenverteidiger, der gemeinsam mit Oldboy Ladislav Krizan die Abwehr dirigieren soll. Somit wäre Juraj Fuska wieder für die Offensive verfügbar. Torgefährliche Unterstützung im Mittelfeld soll Marian Marko erhalten, ein richtiger Zehner also, der auch trifft. „Bald ist alles unter Dach und Fach“, so Ziniel. Will man etwa voll angreifen? „Ich persönlich habe diesen Traum immer noch“, meint der Coach. „Vielleicht kann ich die Mannschaft positiv anstecken und dazu motivieren, alles abzurufen, um so weit als möglich nach vorne zu kommen.“