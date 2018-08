Eigentlich ist Gattendorfs Trainer Bernhard Rainprecht ein Verfechter der stabilen Defensive. Die Null muss stehen – getreu nach diesem Motto sind die Taktikformationen seiner Mannschaften „im Normalfall“ eingestellt. Hat Rainprecht jetzt ein Luxusproblem? Richard Ciernik, Philipp Katzler & Co. geigten zuletzt große auf. Am Samstag wurde Sparring-Partner Weiden mit 8:1 abgeschossen.

Trainer Rainprecht ist auf der System-Suche

„Es ist schwierig, so einen Test zu beurteilen“, meint Rainprecht, ziemlich tiefstapelnd. „Weiden ist in der Endphase ziemlich zerbröselt.“ Soweit, so gut, doch acht Volltreffer muss man erst einmal erzielen. Ciernik hat einen Torriecher, Philipp Katzler sorgt für Treffer und Laune, Heimkehrer Juraj Czibula wirbelt offensiv herum – sollte man vom Verletzungspech verschont bleiben, kann man heuer eine ruhige Saison erwarten.

Klar, dass Rainprecht jetzt die richtige Mischung herausfiltern will. „Noch sind wir auf der Suche nach dem richtigen System“, so der Coach. Wird er eventuell offensiver als sonst beginnen? „Ich werde es solide anlegen“, beantwortet der Cheftrainer die Frage nach der Taktik. „Bis zum Start habe ich noch zehn Tage.“ Routinier Ronny Weigl wurde am Wochenende frühzeitig ausgetauscht. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt der Coach.