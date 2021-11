Gattendorf-Trainer Bader: „Verfolgen den Weg weiter“

Am Freitag gab es noch ein Abschlusstraining, seitdem sind die Gattendorfer Kicker in einer verdienten Pause. Anfang Dezember wird es im Turnsaal der örtlichen Volksschule einige Übungseinheiten geben. Spielchen wie drei gegen drei oder auch Kräftigungseinheiten sollen die Kicker bei Laune halten. „Vor allem möchte ich die Jungen etwas unter Kontrolle halten“, so Bader grinsend, aber zugleich auch mahnend. „Auf jeden Fall verfolgen wir unseren eingeschlagenen Weg weiter.“

Bis es im Jänner dann wieder losgehen wird, sollen sich alle Verletzten komplett auskuriert haben. „Diesbezüglich war das eine vermurkste Saison“, so Bader. „Die Verletzungen sind allesamt durch Fremdeinwirkung entstanden, das war schon sehr ärgerlich.“

Keine Alternativen in der Offensive

So kam Lukas Hutta von Beginn weg nicht ordentlich auf die Beine. „Wenn er fit ist, ist er ein richtig Guter“, lobt der Coach einen der wenigen wirklich „gelernten“ Angreifer. Alternativen hatte man im Herbst keine. Verschiedenste Akteure durften als Stürmer ran: Oldboy Norbert Schalling riss sich die Bänder, arbeitet aber schon fleißig am Muskelaufbau und will in der Rückrunde die Jungen wieder mitreißen.

Roman Tarek durfte auch als Notlösung in der Offensive ran. Er hatte Pech, seine gebrochene Hand musste operiert werden. Lukas Burian und Daniel Weinhandl, eigentlich zwei Mittelfeldspieler, halfen ebenfalls im Sturm aus.

Zum Saisonfinish verletzte sich auch noch Peter Kucera – seinen Muskelfaserriss muss er jetzt einmal zehn Wochen lang auskurieren. Bei Andreas Schulcz hatte man schon Schlimmes befürchtet. Seine Bänder sind aber nur überdehnt, momentan trägt er eine Schiene.

Um Alternativen in der Offensive zu haben, darf sich Bader nach einer Verstärkung umsehen. „Einen Neuzugang wollen wir präsentieren, vor allem um flexibler im Angriff zu werden“, so Bader. Sieht man sich in der Nachbarschaft um? Kittsees Josef Sombat soll angeblich beim aktuellen Tabellenletzten weiter zugesagt haben. Dessen Sturm-Partner Pavol Bellas sei aber auch ein „interessanter Kandidat“.