Gattendorf: „Wir kämpfen weiter!“

Drei Unentschieden, fünf Niederlagen, zuletzt eine 0:4-Abfuhr in Tadten - rosig sieht die aktuelle Situation beim SC Gattendorf nicht aus. Das, was Ex-Trainer Didi Bader bei seinem Abschied im Sommer bekrittelte, ist nun triste Wahrheit. Der Kader ist sowohl quantitativ als auch qualitativ viel zu dünn.

Dazu kommen Sperren und Verletzungen sowie andere „Gründe“. Simon Kammlander ist seit Oktober beim Bundesheer, kann nicht zum Training kommen. Ebenso Maximilian Bernthaler, der eine Ausbildung zum Physiotherapeuten macht. Florian Thüringer konnte am Samstag von der Arbeit nicht weg, Stefan Rossbach plagt eine Zerrung. Während der Vorbereitung erklärte dann Legionär Ladislav Nagy, dass er keine Lust mehr auf Fußball habe - private Gründe standen dabei im Vordergrund.

„Die Burschen, die da sind, geben alles“, meint Trainer Ronald Hornak, der jedoch feststellt, dass sich eine gewisse Nervosität ausbreitet. „Wir arbeiten hart, damit sich das Blatt wendet. Dann sind solche Ergebnisse schon frustrierend.“ Besserung ist kaum in Sicht, bis zur Winterpause will man aus den verbleibenden fünf Partien noch mehrmals anschreiben.

„Wir kämpfen weiter“, gibt Kapitän und Sektionsleiter Norbert Schalling (er wollte eigentlich im Sommer seine Packler an den Nagel hängen) die Marschroute aus.

Am Samstag, 15.30 Uhr, empfangen die Gattendorfer das Team aus Kittsee, aktuell Zweiter. „Da tun wir uns leichter, denn die sind nicht so spielstark“, so Schalling, der sich noch mindestens drei Siege ausrechnet. „Tadten hat uns spielerisch vorgeführt, da war echt ein Klassenunterschied zu sehen.“

Um in der Rückrunde den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können, sind Neuverpflichtungen geplant. „Drei mindestens“, erläutert Schalling.