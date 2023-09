Gols: Gelingen die ersten Auswärtspunkte?

Der Aufsteiger beweist echte Heimstärke: Im Volksfeststadion trat Gols in dieser Saison bereits viermal an, drei Siege und ein Unentschieden sind die tolle Ausbeute. Nur in der Fremde läuft es noch nicht nach Wunsch - zwei Niederlagen.

Trainer Hans Thüringer hat rasch eine schlagkräftige Mannschaft gebastelt. Rund um das Innenverteidiger-Duo Patrik Petrak und Milan Bortel sowie Sechser Jan „Janci“ Spodniak tummeln sich eine Vielzahl an jungen Eigenbauspielern. Flügelflitzer wie Fabian Ziniel oder Dominik Schmidt beschäftigen an „guten Tagen“ die Abwehr der Gegner. Auch Ausfälle werden verkraftet - Thomas Kettner (Verdacht auf Kreuzbandriss) fällt noch länger aus. Dafür ist Routinier Wolfgang Roiss wieder im Einsatz, beim 2:1-Sieg gegen den SK Pama feierte er in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Auch bei Georg „Schurl“ Renner soll demnächst alles wieder laufen, mit seinem Einsatz rechnet Thüringer in zwei Wochen. Der gesperrte Maximilian Weiss steht auf jeden Fall wieder zur Verfügung.

„Betreffend Aufstellung mache ich mir keine Sorgen“, so der Coach, der quasi aus einem Jungbrunnen fischen kann. „Auswärts müssen wir aber stabiler werden.“

Heute Freitag (19.30 Uhr) treten die Golser in Breitenbrunn an. „Ein gefährlicher Gegner“, warnt Thüringer. „Wir müssen höchst konzentriert antreten.“ Denn der Gegner und Mitaufsteiger steht schon mit dem Rücken zur Wand, will endlich den ersten Sieg feiern.

„Wir hätten in Kittsee auch gewinnen können. Chancen hatten wir genug“, meint deren Pressereferent Matthias Hareter. Co-Trainer und Funktionär Erwin Raithofer war am Samstag in Gols, um zu spionieren, machte sich eifrig Notizen und filmte mit dem Handy mit. Rastislav Vdovjak, zuletzt beruflich verhindert, ist wieder mit dabei.