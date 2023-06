Guttmann ist weg

Schon vor einigen Wochen hatte Michael Guttmann den Vorstand vorgewarnt – jetzt ist es fix und draußen: Nach dem Spiel am Wochenende (17.30 Uhr in Winden) ist für ihn Schluss. „Ich gehe mit Tränen in den Augen, denn viele Spieler und Funktionäre und Personen, die im Klub tätig sind, habe ich ins Herz geschlossen“, so der scheidende Trainer. „Das ist ein wirklich sehr emotionaler Abschied.“ Doch was war geschehen? Guttmann war laut eigener Aussage nur mehr mit 95 Prozent bei der Sache. Er begründet dies damit, da durch die vierjährige Zusammenarbeit (mitunter kickte Guttmann auch in der Reserve, wo er auch netzte – weiters schnürte auch sein Schwager, Klaus Krikler, dort die Packler) die Beziehung bereits „zu eng“ geworden sei. „Wenn ich nicht mehr bei 100 Prozent bin, kann ich kein Geld dafür nehmen“, sind die ehrlichen Worte des Coaches.

Eine lose Anfrage habe es bereits vor seiner Entscheidung gegeben, nun sind es deren schon drei. „Ich habe mit niemanden verhandelt. Es kann auch sein, dass ich eine Pause einlege. Nach einer Saison wie dieser ist man auch etwas ausgelaugt“, erklärt Guttmann.