Halbturn holt sich den Titel

PAMHAGEN - HALBTURN 4:4. Bei beiden Teams agierten die Defensivreihen äußerst schwach, sehr leicht wurde den Angreifern es gemacht, wenn es um Tore ging. Halbturns Marco Hoffmann wurde bald geschickt - 0:1. Dann tauchte Adam Szalai alleine vor Tormann Rene Summer auf, Ausgleich. Abermals Hoffmann brachte die USVler noch vor der Pause in Führung. Danach ging es munter weiter, David Fleischhacker traf per Kopf zum 2:2. Als Hoffmann den Ball nur mehr ins leere Tor schieben musste und Youngster Luca Knöbl das 2:4 gelang, hieß es bei den Hausherren: „Nochmals aufbäumen“. Das Projekt gelang, Manuel Schopf und Oliver Thüringer - nach einem tollen Stanglpass - ließen beide Mannschaften durchatmen.

UFC Pamhagen – USV Halbturn 4:4 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (11.) Hoffmann, 1:1 (16.) Szalai, 1:2 (19.) Hoffmann, 2:2 (74.) Fleischhacker, 2:3 (76.) Hoffmann, 2:4 (86.) Knöbl, 3:4 (87.) Schopf, 4:4 (89.) Thüringer.

Reserve: 6:0 (Fischer 3, Rafael Leyrer 2, Reeh).

SR: Bukvic (P: Sehr gut/H: Sehr gut).- Pamhagen, 250.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer (46. Fischer), Stefan Andert, Alexander Andert (61. Pirka), Munzenrieder (66. Unger); Schopf, Szalai, Oliver Thüringer, Fleischhacker, Sabler (46. Reeh), Fabian Thüringer.

Halbturn: Summer; Schneider, Gabura (57. Wagersreiter), Hamm, Talos; Zinkl, Takac; Ujlaky (57. Fuchs), Knöbl; Marko (46. Bauer), Hoffmann.

TADTEN - WIMPASSING 5:0. Im Tabellenkeller wird es eng, im direkten Duell feierten die Heimischen einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Die Führung war bald da: Max Wendelin legte ab, Aleks Stojancic stieg drüber und Armin Burian traf. Wimpassing blieb harmlos, ließ Feuer und Flamme vermissen. Im Gegenteil Tadten: Nach einem Eckball erhöhte Burian auf 2:0, nach einer Standardsituation Samuel Hegyi - noch vor der Pause - auf 3:0.

Im zweiten Spielabschnitt ließ der UFC Tadten weiterhin nicht locker, Lazar Pavic machte nach einer tollen Kombination alles klar. Stojancic krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 5:0.

UFC Tadten – Wimpassing 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Burian, 2:0 (38.) Burian, 3:0 (41.) Hegyi, 4:0 (57.) Pavic, 5:0 (73.) Stanojcic.

Reserve: 2:7 (Felzmann, Hatos; Grgic 3, Yaman, Rucsanda, Schweinzer, Karlik). SR: Thiel (T: Sehr gut/W: gut).- Tadten, 300.

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann (75. Somogyi), Hegyi, Nolz, Steinhofer; Burian (62. Beck), Regner, Pavic, Wendelin; Sack, Stanojcic.

Wimpassing: Rosenbauch; Leitgeb (32. Simsek), Sukala, Erben, Mayerhofer; Rigbi (46. Grgic), Straka, Sehorz (32. Richter); Mitrovic; Vano, Masulovic.

WALLERN - SK PAMA 2:1. Die Gastgeber diktierten eine halbe Stunde lang das Spielgeschehen. Doch die Kugel wollte nicht rein - Marcel Jass traf die Stange, Patrick Mayer vergab eine gute Chance. Mit dem ersten Angriff ging Pama in Führung. Marcel Szikonya hatte Juray Czibula ideal freigespielt. „Da waren wir in Schockstarre“, so Wallern-Coach Rene Hoffmann, der aber sah, wie sich sein Team nach der Pause aufbäumte. Dann gab es zuerst Elfer-Alarm, Tormann Christoph Schwarz war mit Szikonya zusammengestoßen. Den Penalty gab es wenig später, jedoch auf der anderen Seite. Stanislav Morhac versenkte den Strafstoß zum Ausgleich. „Eine Farce, den zu geben“, wetterte SK-Trainer Karl Prügger. In der Schlussminute dann ein klarer Elfer - nach einem Handspiel im Strafraum behielt Morhac die Nerven und ließ seine Mitspieler jubeln.

USC Wallern – SK Pama 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (38.) Czibula, 1:1 (66., Elfmeter) Morhac, 2:1 (90., Elfmeter) Morhac.

Reserve: 2:1 (Fabian Perlinger, Griemann; Müllner).

SR: Kouba (W: gut/P: schwach).- Wallern, 150.

Wallern: Schwarz; Steiner, Engelbert, Morhac, Thell; Janisch, Oliver Theiler; Jass, Mayer, Perlinger; Pichler.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Ondrej Pipiska, Miroslav Pipiska; Hafner, Bencsik; Da Silva (75. Nosko), Simoncic, Czibula; Szikonya.

UFC PAMA - GATTENDORF 1:1. Chancen waren über weite Strecken der Partie hüben wie drüben reine Mangelware. Dennoch gingen die Hausherren in Führung - nach einem Foul an Lukas Macho verwertete Andreas Roth den Penalty. „Diesen Pfiff verstehe ich nicht“, ärgerte sich Gattendorfs Trainer Didi Bader. „Unser Spieler, Ivan Palo, hat in dieser Situation ganz klar den Ball gespielt.“ Die UFCler kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen, dennoch gelang der Ausgleich. Ladislav Nagy ließ einen Verteidiger stehen und traf in die lange Ecke zum Ausgleich. Nach dem Wiederbeginn merkte man bald, dass beide Mannschaften mit dem Remis zufrieden sind. Die Luft war draußen und „weh tun“ wollte sich auch keiner mehr. Lediglich UFC-Stürmer Samuel Homola wurde einmal gefährlich, er schoss aber drüber.

UFC Pama – SC Gattendorf 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (17., Elfmeter) Roth, 1:1 (44.) Nagy.

Reserve: 0:4 (Rancic 2, Küffle, Tonhauser).

SR: Sevik (P: gut/G: Durchschnitt).- UFC-Arena, 200.

UFC Pama: Hajtmanek; Simon Werdenich, Fallus, Benedikt Förster, Andreas Roth (64. Rene Roth); Bogar, Markus Fabsich; Vasile, Macho (79. Potz), Gombay; Homola.

Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt, Palo (46. Lengyel), Schulcz, Bartolich (74. Sommer); Paradeisz (46. Burian), Nagy; Rossbach (82. Heindl), Bernthalter, Schalling; Krankl (74. Palensky).

ILLMITZ - KITTSEE 1:1. Die Gastgeber starteten - wie von vielen Heimspielen gewöhnt - wie die Feuerwehr. Erwin Gartner bediente Thomas Zwickl per Lochpass - 1:0. Zwickl hätte erhöhen können, doch nach einer Flanke von Tobias Fleischhacker köpfte er nur an die Latte. Kittsee kam nur selten offensiv zur Geltung, bei der ersten gefährlichen Situation im ersten Durchgang schoss Jozef Sombat knapp daneben. Nach dem Seitenwechsel standen die Illmitzer tiefer und hofften, im Konter zum Erfolg zu kommen. Doch das Team von Trainer Markus Tschida vergaß auf das Tore-Schießen, die beste Möglichkeit vergab Thomas Salzl. So kam es, wie es kommen muss: Nach einem weiten Ball und einer Kopfballverlängerung stand Mustafa Atik goldrichtig und erzielte den Ausgleich.

FC Illmitz – SC Kittsee 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Thomas Zwickl, 1:1 (88.) Atik.

Reserve: 3:3 (Loos, Niklas Fleischhacker; Eigentor, Kaplan, Huszar).

SR: Ceri (I: gut/K: gut).- Heidebodenstadion, 150.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Kutaj, Hanzel, Thomas Salzl (92. Loos); Wegleitner (84. Haider), Baumholzer; Christian Salzl, Erwin Gartner, Gmoser (79. Zinkl); Thomas Zwickl.

Kittsee: Schiszler; Wernecker, Machovec, Fuska, Drobela; Pail (73. Belko), Banovic, Atik, Wisak; Sombat, Bombicz 73. Soltani).

DEUTSCH JAHRNDORF - MÖNCHHOF 1:0. Die Gäste wollten eigentlich die Chance wahren, den Klassenerhalt wenigstens theoretisch noch wahren zu können. Dafür wäre ein Sieg nötig gewesen. Doch dem Vorhaben - tief und kompakt zu stehen und auf Konter zu lauern - wurde bald ein Strich durch die Rechnung gemacht. Nach nur drei Minuten hatte man den Ball vertändelt, Abwehrspieler Theo Koch konnte Michal Slezak an der Strafraumgrenze nur unsanft stoppen. Juraj Tomasek trat zum Freistoß an und versenkte den Ball direkt. Die Jahrndorfer blieben am Drücker, kreierten aber nur mehr Halbchancen. „Wir vergaßen, das zweite Tor zu machen“, meinte Spieler und Sektionsleiter Gregor Graner. „So blieb es bis zum Schluss spannend. Die Mönchhofer entpuppten sich in der Offensive als harmlose Gäste. Patrick Enz tauchte einmal gefährlich vor ASV-Tormann Mike Unger auf, Vinay Vinay scheiterte mit einem Kopfball. Im zweiten Spielabschnitt war nicht mehr viel los, das Schicksal der „Minihofer“ somit besiegelt.

ASV Deutsch Jahrndorf – FC Mönchhof 1:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Tomasek. Gelb-Rote Karte: Koch (84., Foul).

Reserve: 1:0 (Losonci).

SR: Windisch (D.J.: Durchschnitt/M: Durchschnitt).- Birkenwiese, 120.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (46. Glock), Trunner, Ömer Akbiyik, Irfan Akbiyik; Matusica, Lang; Ducar, Tomasek (81. Schopf); Bodo (93. Matthias Graner), Slezak.

Mönchhof: Könnyü; Florian Karner (46. Julian Luisser), Vinay, Koch, Elias Luisser; Philipp Karner, Gollwoitzer (49. Löbl); Ezsöl (75. Michael Karner), Ciernik, Lentsch; Enz.

STEINBRUNN - WINDEN 2:0. In einer flotten Anfangsphase präsentierten sich die Hausherren als giftiges und kombinationsfreudiges Team. Ganz anders die Gäste, wo Trainer Christian Bauer schon nach einer Viertelstunde den Kopf schüttelte. Seitens der ASVler traf Dominik Löwy zunächst nur die Stange, dann schoss Thierry Ahissan knapp drüber.

Ein sehenswerter Spielzug brachte die Steinbrunner endlich verdient in Führung: Robert „Bobby“ Wallentits war durchgebrochen, Mateas Lemut legte quer auf für Csongor Harangozo, der keine Mühe mehr hatte, den Führungstreffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang änderte sich nichts am Spielgeschehen, die Heimischen präsentierten sich im vorletzten Spiel der Saison in blendender Verfassung. Wallentits bediente Csongor Harangozo ideal, dessen Zuspiel versenkte Marco Senger im Kasten. „Die harte Trainingsarbeit trägt Früchte“, grinste Steinbrunns Trainer Mario Göltl.

ASV Steinbrunn – FC Winden 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Csongor Harangozo, 2:0 (83.) Senger.

Gelb-Rote Karte: Pfeiffer (76., Foul).

Reserve: abgesagt. SR: Cvrljak (S: Durchschnitt/W: Durchschnitt).- Steinrbunn, 120.

Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar (58. Senger), Mezgolits; Lemut (85. Radislovitsch), Bence Harangozo; Wallentits, Schöttel, Csongor Harangozo; Löwy (89. Milalkovits), Ahissan (85. Rode).

Winden: Kolba; Speckl, Kroyer (87. Pascal Müller), Balazi (46. Gorgosolich), Pfeiffer; Luscik (58. Yesilöz), Schock, Bauer, Savoric; Kamasik (83. Marcel Müller), Lorenschitz.