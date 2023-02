Halbturn-Trainer Herglotz: „Alles hart erarbeiten“

Werbung

Vor allem nach der 2:8-Pleite gegen die NSC-Juniors. Zugegeben, die Zweier-Mannschaft des SC Neusiedl war mit fünf Spielern aufgerüstet, die dem RLO-Kader angehören. Als Ausrede lässt es Halbturns Trainer-Tausendsassa Peter Herglotz nicht gelten, dass man im Probegalopp in ein 2:8-Debakel schlitterte. „Es war eine flotte Partie, in der die Neusiedler jede Chance für ein Tor genutzt haben“, erklärt der Chefbetreuer. Unzufrieden war er vor allem mit der Lässigkeit in der Innenverteidigung. Igor Paldan schien die Sache nicht komplett ernst genommen zu haben. Zudem verletzte er sich nach einer Viertelstunde, musste nach 30 Minuten vom Feld. „Da gibt es schon einiges anzusprechen“, so Herglotz ernst.

„Die Überheblichkeit, die sich zuletzt eingeschlichen hat, müssen wir abstellen. In drei Testpartien erhielt sein Team in Summe 14 Gegentreffer, in der Hinrunde musste Goalie Rene Summer in 13 Partien nur acht Mal die Kugel aus den Maschen holen. Herglotz hat keine Lust, dass sich der positive Lauf vom Herbst ins Gegenteil verwandelt. „Ich bin mir sicher, dass wir das bald hinbekommen. Im Fußball muss man sich alles hart erarbeiten.“ Paldan wird wohl zwei Wochen fehlen, auch Erik Takac stand zuletzt nicht in der Aufstellung. Der Offensivgeist war in der Vorwoche krank, am Samstag (14 Uhr in Aspern gegen Leobendorf) wird er ebenfalls fehlen. Seine Frau hat ihn zum Geburtstag nach Paris eingeladen.