Harald Toth coacht den FC Andau

Der 60-jährige Fußball-Fachmann Harald „Harry“ Toth übernimmt – bis zumindest Ende der Hinrunde – den FC Andau, soll den Burgenlandliga-Absteiger in ruhige Fahrwasser bringen. Den Erstkontakt hatte ein Familienmitglied hergestellt. Sektionsleiter (und für drei Partien interimistisch mit Mario Eger Trainer) sowie Ex-Kicker Johannes Lang ist Toths Neffe.

Ab Mitte der 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts hat sich Toth einen Namen als Trainer erarbeitet. Im BNZ Burgenland (Vorgänger der AKA) sammelte er seine ersten Erfahrungen, die ihn später auch prägen sollten: der Feinschliff junger Spieler. Dass er mit arrivierten Kickern auch umgehen kann, stellte er in seiner siebenjährigen Tätigkeit beim SC Neusiedl unter Beweis. Engagements in Mannersdorf/Leithagebirge sowie in Tadten und zuletzt in Winden folgten. Bei seiner letzten Trainerstation wurde aufgrund des Corona-Abbruchs im Frühjahr 2020 weder gespielt noch trainiert. Danach begab sich Toth in eine Trainer-Auszeit. „Ich wollte auch endlich einmal genügend Zeit haben, um meinen drei erwachsenen Söhnen – Daniel, Marcel und Sebastian – beim Kicken zusehen.“

Jetzt ist er wieder voll gefordert, denn in Andau läuft es momentan alles andere als rund. Nach dem 3:0-Auswärtssieg in Illmitz ging man davon aus, dass sich die Mannschaft „erschupft“ hätte. Die 1:3-Heimpleite gegen den UFC Pama am Freitagabend zeigte aber schonungslos auf, dass jeder Fehler bestraft wird und man sich aktuell mit dem Thema „Abstiegskampf“ beschäftigen muss.

Seit Montag steht Toth also am Platz und bereitet sein neues Team auf die nächste Aufgabe vor. Diese ist alles andere als eine leichte, denn Winden ist seit dem Trainerwechsel (Franz Milletich sprang wieder ein) ungeschlagen.