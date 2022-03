Hattrick von Pamas „Totti“

Er trifft wie am Schnürchen – nicht nur in der Meisterschaft (neun Volltreffer in elf Partien), sondern auch in der Vorbereitung. „Die Treffer scheinen weiterhin locker von der Hand zu gehen“, meint UFC Pama-Bomber Christoph „Totti“ Werdenich. Ganz Recht hat er mit seiner Aussage nicht, denn die Tore gelingen ihm per Kopf und Fuß. „Die Vorbereitung darf man nicht überbewerten“, so der Angreifer weiter. „Selten tritt eine Mannschaft in Bestbesetzung an, immer wieder ist wer krank, verletzt oder in Quarantäne.“

Zufrieden mit dem Probegalopp zeigte sich auch Trainer Michael Guttmann. „Es war aber ein lockerer Test, der Gegner nicht wirklich auf Augenhöhe. Das war eine bessere Laufeinheit“, kommentierte der Coach und legte am Montag ein etwas härteres und schärferes Training ein. „Doch ab jetzt stehen taktische Feinheiten am Programm.“ Routinier Andreas „Hatsch“ Krist ist wieder fit, spulte einen soliden 90-Minüter runter. Markus „Max“ Szegner musste wegen seines Jobs absagen, Dalibor Gonda fehlte aus privaten Gründen (Trauerfall). Peter Gallus plagt sich immer noch mit Knieproblemen herum, Patrik Adamek wurde aufgrund einer Zerrung geschont und ging „nur“ laufen. Passt also auch der sogenannte zweite Anzug? „Solange davor kein Match der Reserve stattfindet, ja“, so Guttmann.