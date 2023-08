Illmitz mit vielen Ausfällen

Der Favorit aus der Burgenlandliga, der SV Sankt Margarethen, ließ dem FC Illmitz keine Chance und setzte sich klar mit 4:1 im Seewinkel durch. „Aufgrund unserer vielen Ausfälle konnten wir dem Gegner nicht viel entgegensetzen. Zumindest haben wir den Ehrentreffer erzielen können“, so Illmitz-Betreuer Markus Tschida.

Der Coach musste dabei mehrere Stammspieler vorgeben. Abwehrchef Filip Kutaj und Offensivspieler Thomas Salzl sind noch angeschlagen und mussten pausieren. Ebenso wie

Patrik Gregora, der sich krank meldete und auch nicht mitwirken konnte.

Mittelfeldspieler Christian Salzl absolvierte nach seinem Urlaub erst zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft und war gar nicht eingeplant für das BFV-Cup-Spiel. „Aufgrund der Personalsituation musste er dann aber doch starten“, erklärte Tschida seine Aufstellung. Am Ende setzten sich die Sankt Margarethener verdient mit 4:1 durch.

Weiter geht es nun für den FC Illmitz am Samstag , um 18 Uhr, gegen den FC Veganis Sankt Andrä. „Das wird ein interessanter Test. Sie sind Aufsteiger in die 1. Klasse Nord und haben die gute Mannschaft noch an einigen Positionen verstärkt. Zudem haben sie Gattendorf im BFV-Cup eliminiert.“