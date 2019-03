Ende Februar wurde Günther Wally per Whats-App „dringend“ zum Illmitzer Sportplatz beordert. Der Coach wusste zu diesem Zeitpunkt sehr wohl, was das zu bedeuten hat. Am Dienstag ging der Test gegen Mönchhof mit 0:4 ordentlich in die Binsen, am Mittwoch tagte der Vorstand rund um Obmann Franz Gartner, einen Tag später war Wally seinen Job los.

„Im Einverständnis“, meinen beide Seiten. „Bei ausbleibendem Erfolg ist das in diesem Geschäft eben so“, stellt der Ex-Coach fest. „Das weiß ich, dafür bin ich schon lange genug dabei.“

Etwas schockiert zeigte er sich über den Zeitpunkt der Vereinsentscheidung. „Ich hätte es verstanden, wenn man mich nach der letzten Runde oder den ersten drei Rückrundenspiel absetzen will“, so Wally. „Wir waren nicht mehr der Überzeugung, dass der Trainer die Mannschaft in dem Ausmaß erreicht, damit sich der Klassenerhalt ausgeht“, erläutert Gartner den Beschluss. „Wir wollten ein Zeichen setzen.“

Schwierige Suche nach neuem Cheftrainer

Interimistisch (am Samstag gab es ein torloses Remis gegen 2. Klasse-NÖ-Klub Orth) coachten nun die Sektionsleiter Stefan Gangl und Harald Fleichhacker.

Der Hut brennt also – vor allem auch bei der Bestellung eines neuen Trainers. Die Probleme liegen auf der Hand: Wer ist bereit, innerhalb von nur zwei Wochen (da beginnt die Rückrunde) diese Herausforderung anzunehmen?

„Freie“ Trainer, die mitunter auch die Liga kennen (was nicht von Nachteil ist), gibt es einige. Bernhard Rainprecht (Ex-Gattendorf, Ex-Winden, Ex-Wallern), der bis zum Sommer eine Pause geplant hat, verbrachte „ein Wochenende ohne Anruf“. Christoph Tischler, der mit Andau zwei Meistertitel feierte, hat ebenfalls abgewunken.

Clemens Braun (Ex-Apetlon, Ex-Tadten) oder Hannes Schneider (Ex-Frauenkirchen) haben beide nach ihren letzten Stationen dem Trainerjob eher abgeschworen. Franz Ziniel ist dem SC Neusiedl im Wort, bis zum Sommer als Jugendtrainer zu arbeiten. Zudem war er Wallys Vorgänger in Illmitz.