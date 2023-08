In Kittsee weht ein anderer Wind

Neue Besen kehren gut - an diese Redewendung angelehnt kann man den spielerischen Umbruch beim SC Kittsee betrachten. „Ich habe mit den Spielern über meine Vorstellungen geredet“, erläutert Trainer Rainer Weiß, der seit Juli im Amt ist. „Die Spielweise wird intensiver, das verlangt viel Arbeit - vor allem im körperlichen Bereich.“ Angetan sind die Kittsee-Kicker von der neuen Taktik-Ausrichtung auf jeden Fall. In Zukunft soll frühzeitig - meistens ab dem sogenannten Halb(mittel)feld - gepresst werden. „Jetzt weht ein anderer Wind“, meint der Coach. „Natürlich bin ich mir bewusst, dass nicht alles von heute auf morgen klappen wird.“

Vor allem die Defizite im physischen Bereich müssen sukzessive aufgeholt werden. Da muss das neue System dementsprechend schrittweise eingeführt und angepasst werden. Weiß geht davon aus, dass sich die Mannschaft bis zum Ende der Hinrunde in ihrem neuen Gesicht präsentieren wird.

„Das ist jetzt ein fußballerischer Kulturwandel“, so Weiß augenzwinkernd. „Denn auch ein Stürmer 'darf' nach einem Fehlpass dem verlorenen Ball 30 Meter nachsprinten.“

Mit einem Akteur, auf den schon in den vergangenen Spielzeiten meistens Verlass war, kann der Trainer ziemlich sicher nicht rechnen. Bei Sturm-Tank Jozef Sombat wurde ein Ermüdungsbruch im Leistenansatz festgestellt.

Schon im Winter laborierte Sombat an einem Leistenbruch, dürfte diese Verletzung aber nicht komplett ausheilen lassen haben. Bei einigen Einsätzen in der Rückrunde schleppte er sich über den Platz, nun droht ein Aus für den kompletten Herbst. „Das war komplett falscher Ehrgeiz von Sombat, aus welchen Gründen auch immer“, so Weiß, der nun die Aufgabenverteilung in der Offensive neu strukturieren muss.