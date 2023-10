Jahrndorf muss Abschlüsse trainieren

Lediglich zehn Treffer gelangen den Deutsch Jahrndorfern in den neun Pflichtspielen der Hinrunde. In den vergangenen vier Partien traf man nur zweimal - und das beim 2:1-Sieg gegen Tadten. In den übrigen drei Matches trafen die Angreifer des Teams von Trainer Michael Guttmann überhaupt nicht.

„In dieser Woche werden wir nur Abschlüsse trainieren“, meinte der Coach nach der 0:1-Niederlage gegen Gols. Schon in der Woche davor gab es mit 0:1 in Kittsee weder Tore noch Punkte. Die besten Torschützen sind Mittelfeldspieler Michal Slezak sowie Stürmer David Bodo mit jeweils drei Treffern. In keiner Liga-Partie dieser Saison konnten mehr als zwei Tore erzielt werden. Sogar Schlusslicht Gattendorf hat ebenfalls schon zehn Mal den Ball im Netz versenkt. Carsten Lang musste zwei Nächte im Spital verbringenBis Sonntag (da gastiert man um 15 Uhr beim SK Pama, bekannt für seine massiven Abwehr-Hünen) hat Guttmann also Zeit, das Tore-Schießen mit seinen Offensivspielern zu trainieren.

Gegen Gols gab es während der ersten Halbzeit einen Schreck- und Schockmoment. Kapitän und Routinier Carsten Lang fiel unglücklich mit dem Kopf auf das Knie eines Gegenspielers. „Ihm war ganz schwindelig, hat aber noch kurz weitergespielt" so Guttmann. „Stutzig wurde ich, da er fragte, warum Niklas Hiermann im Tor steht.“ Hiermann ersetzte den gesperrten Mike Unger.

Im Spital wurde dann eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Zur Sicherheit und Beobachtung verbrachte Lang zwei Nächte dort. Hinter seinem Einsatz am Sonntag steht somit ein großes Fragezeichen.