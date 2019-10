Der Jumbo-Jet ist wieder gelandet. Nach seinem Frühjahr-Aus beim UFC Pama hat Christian „Jumbo“ Bauer seinen vierten Job (davor noch Gols und Breitenbrunn) in dieser Spielklasse. Den kriselnden Andauern war am Anfang der Vorwoche der Coach abhandengekommen. Martin Cestnik informierte nämlich Obmann Roland Peck, dass er zurücktritt.

„Als Trainer muss man sich immer hinterfragen und kommt dann drauf, dass schwächste Glied in der Kette zu sein“, so der Ex-Trainer.

Voller Einsatz. Andaus Links-Eisenfuß Jürgen Csida rutscht ab sofort der Kugel den unter den Kommandos von Neo-Trainer Christian „Jumbo" Bauer hinterher.

Peck rief Bauer an, der nur kurz überlegen musste, am Freitag stand er beim Abschlusstraining schon in der Montur der Blau-Weißen am Feld. „Die Lehrer-Schifortbildung musste ich canceln“, so der Neo-Trainer grinsend. „Und einen Kurzurlaub habe ich meiner Frau schon lange versprochen.“ In Tadten (vorletztes Hinrundenspiel am 3. November) werden wohl Marcel Schopf und Philipp Pelzer, die zuletzt interimistisch das Training leiteten, auf der Bank sitzen und Anweisungen geben.

Der Auftrag an Bauer ist klar – das lecke Boot wieder zu reparieren und in Fahrt zu bringen. Bei der 0:2-Niederlage sah man bereits eine aufgezuckerte und extrem zweikampffreudige Andauer Truppe. Doch vor allem im zweiten Durchgang wurde der Atem immer kürzer, Kittsee fuhr einen Arbeitssieg ein. An der Fitness zu basteln, dafür bleibt in den kommenden drei Spieltagen wohl keine Zeit. Am Samstag, 16 Uhr, trifft Bauer kurioserweise auf den UFC Pama, seinen Ex-Klub. Mit einem kann er sicher nicht rechnen: Gastgeschenken.