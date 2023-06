Kamasik wechselt zum Meister Halbturn

Mit dem „verblüffenden“ 4:4 in Pamhagen sicherte sich der USV Halbturn eine Runde vor Saisonende den Meistertitel und verließ mit stoischen Mienen und ohne Jubeltänze das Spielfeld. Die große Fete soll wohl eher daheim gegen den UFC Tadten steigen, der noch ums Überleben in der 2. Liga Nord kämpfen muss.

Wie auch immer: Damit das Halbturner Projekt Burgenlandliga auch funktioniert, bedarf es dringend einiger Neuverpflichtungen. Einen Zugang hat man bereits unter Dach und Fach – Ibrahim Kamasik kommt von Winden. „Da stimmt“, bestätigte der Angreifer, der es eine Liga höher mit seinem „Speed“ und Instinkt vor dem Tor wissen will.

Nun ist man in Winden unter Zugzwang, denn mit Kamasik kommt das Um und Auf in der Offensive abhanden. Bislang hat er sechsmal getroffen, jedoch mit seinem Antritt für jede Menge Vorlagen gesorgt. Kollege Markus Pimpel hat zwar sieben Tore in dieser Saison auf der Habenseite, diese aber alle im Herbst erzielt. Seitdem hat er sich verletzt gemeldet und steht – nach internen Unstimmigkeiten – zudem im Schmollwinkel. „Wir benötigen unbedingt Verstärkung für den Sturm, am besten zwei gelernte und fertige Angreifer“, meint Windens Coach Christian Bauer.

Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann zum Kamasik-Transfer: „Wir sind uns mit ihm einig. Er passt mit seiner Schnelligkeit gut zu Marco Hoffmann.“ Die Halbturner sollen auch Interesse an Gattendorfs Lukas Burian haben, wie Hoffmann verriet.