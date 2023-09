Kampf im Tabellenkeller: Gattendorf fordert Steinbrunn

„Wir müssen unbedingt aus dieser Negativ-Spirale raus“, meinte Steinbrunns Coach Mario Töltl nach der 0:2-Heimniederlage gegen Deutsch Jahrndorf noch am Montag. Einen Tag später war er nicht mehr Trainer des ASV und musste das Feld räumen. Der Nachfolger soll gegen Gattendorf schon auf der Betreuerbank sitzen und den Trainereffekt bringen. Mit nur fünf Punkten ist die Mannschaft, die für manche Experten zu einem der Ligafavoriten gezählt hatte, der Start ordentlich in die Hose gegangen. Auf jeden Fall kann der neue Steuermann in Gattendorf aus dem Vollen schöpfen.

Der Tabellenletzte stand in Winden - trotz einer 1:0-Führung bis zur 87. Minute - mit leeren Händen da. „Ich hätte alles verwettet, dass wir das Spiel gewinnen“, meinte Spieler und Sektionsleiter Norbert Schalling. Vor allem der Siegestreffer in der Nachspielzeit stieß ihm sauer auf. Schiedsrichter Claus Wisak wurde an der Strafraumgrenze angeschossen und gab einen Schiri-Ball - pro Winden. Der Ball wurde rasch gespielt, Fabian Habeler traf zum späten 2:1. „So etwas habe ich noch nicht gesehen, zudem stand der Torschütze klar im Abseits“, wetterte Schalling. „Ich ging davon aus, dass der Treffer gar nicht zählt.“ Jetzt will man alle Kräfte mobilisieren, um voll anzuschreiben. Wieder fit ist Legionär Ivan Palo.