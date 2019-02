Bei Aufsteiger Pamhagen lief es anfang der Saison alles andere als rund. Doch sowohl Vorstand als auch Trainer vertrauten dem eingespielten Team, der Erfolg stellte sich (auch mit Geduld) ein – Rang sechs gab es als Belohnung. Natürlich kann man sich im Frühjahr nicht nur zurücklehnen. Doch in Anbetracht des Punktepolsters von 19 an der Zahl (neun Vorsprung auf einen Abstiegsplatz) kann Coach Hans Thüringer in Ruhe arbeiten.

So sollen einige Talente aus der Reservemannschaft ihre Chancen erhalten, sich eine Stufe weiter oben beweisen. „So rasch als möglich absichern“, hofft Thüringer auf einen guten Start, der zum Trainingsauftakt gleich 27 Spieler begrüßen durfte- „Die Lust am Fußball ist wieder da.“

Ähnliches verspürt Wallerns Neo-Trainer Gigi Ileana. Seine Mannen sind schon seit Mitte Jänner in der Vorbereitung. Zugänge bekam er von Obmann Stefan Michlits („das geht sich auch finanziell nicht aus“) keine. Innenverteidiger Martin Cseh musste gehen, mit seinen Leistungen als Legionär war man in Wallern nicht „so“ zufrieden. Beim samstägigen Test setzte Ileana 18 Kaderspieler ein. Auf dem holprigen und tiefen Boden in Wallern taten sich alle Akteure schwer. „Die Meisterschaft wird auch auf Naturrasen ausgetragen oder?“, meinte Ileana schelmisch. Er hatte gut lachen, denn seine Kicker siegten 2:0.

Ziemlich unverändert in die Rückrunde gehen auch beide Pama-Klubs. Die SK-Fußballer müssen lediglich den Abgang von Tormann Christopher Kaydi (nach Illmitz) verschmerzen. Lukas Martinek soll – ob der günstigen Tabellen- und Ausgangslage – seine Chance als Einser nützen. UFC-Trainer Christian Bauer kann auf den bestehenden Kader zurückgreifen. Nicht nur das, er übt zurzeit mit drei zusätzlichen Akteuren: Filip Buday ist nach seiner Kreuzbandverletzung wieder fit, Raphael Förster (Wilfersdorf) und Patrick Wisak (Gattendorf) wollen über die vermeintliche Rolle als Ergänzungsspieler hinauswachsen.