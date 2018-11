Von Schnellschüssen hält Illmitz-Obmann Franz Gartner nicht viel. Das haben sein Funktionärsteam und er bereits in der jüngeren Vergangenheit bewiesen. Der Vorgänger von Günther Wally, Franz Ziniel, war in Illmitz drei Jahre im Amt. Zweimal gab es sportliche Durststrecken zu bewältigen, jedes Mal sprach man dem Coach das Vertrauen aus. Dieses wurde bislang auch immer zurückbezahlt. Aktuell steht man mit dem Rücken zur Wand. Der vorletzte Tabellenplatz würde im Moment (man muss mit mindestens zwei Absteigern rechnen) den bitteren Gang in die 1. Klasse Nord bedeuten. „Sowohl Günther Wally als auch sein Co-Trainer Mario Eger genießen nach wie vor unser Vertrauen“, erläutert Gartner. „Wenn etwas verändert wird, dann beim Kader.“ Der Vereinsboss scheint zu wissen, wo man im Winter die Hebel anzusetzen hat.

Fix ist nicht viel – Zweiertormann Martin Hajtmanek wird seine Zelte nach einem halben Jahr abbrechen. Somit ist man auf der Suche nach einem starken Back-up für Torwart Helmut Lang.

Wie zufrieden war man mit den beiden Legionären? „Naja“, meint Gartner schmunzelnd, wissend, dass sowohl Ivan Cifersky als auch Vojtech Horvath ihre Klasse haben. „Gerettet haben sie uns aber keine Partie“, spielt der Obmann darauf an, dass andere Liga-Klubs über Ausländer verfügen, die ein Match im Alleingang entscheiden können. Ob die Legionäre getauscht oder ergänzt werden, lässt er offen. „Es wäre unseriös, jetzt darüber zu reden. Wir haben noch Zeit. Charakterlich sind beide Legionäre total in Ordnung.“ Zudem hofft man bei den Seewinklern, dass Stürmer Michael Pittnauer der Knopf „noch weiter aufgehen“ wird. Mit sieben Volltreffern ist er zwar der Top-Scorer seiner Mannschaft, 22 erzielte (bei 37 erhaltenen) Toren sind in dieser prekären Situation doch zu wenig.

Stichwort Defensive: Das letzte Mal ohne Gegentor blieben die Illmitzer am 26. August 2017 (!) beim 3:0-Sieg gegen Frauenkirchen. Dieser wurde aber vom BFV am Grünen Tisch aufgrund des Einsetzens eines nicht spielberechtigten Akteurs in ein 0:3 verwandelt. Das letzte Zu-Null-Ergebnis gelang unter Franz Ziniel im April 2017 beim torlosen Remis gegen Siegendorf.