Es dauerte neun Spieltage, ehe der erster Trainerwechsel der Saison vollzogen wurde. Die Spatzen pfiffen es schon lange von den Dächern, dass der Kittseer Aufstiegscoach Stefan Horny nicht mehr fest im Sattel sitzt. Nach der 1:6-Abfuhr auf eigener Anlage gegen den FC Andau, am neunten Spieltag, kriselte es bereits zur Halbzeit.

Die heimischen Kicker rebellierten, Hornys Loyalität (und später Kritik) den Legionären gegenüber sei nicht tragbar. Am Montagabend der Vorwoche tagte der Vorstand, eine Krisensitzung war angesagt. Das Ergebnis – Horny war seinen Job los. „Er hat die Mannschaft, die eigentlich gut funktioniert, nicht mehr erreicht“, umschreibt Sektionsleiter Dieter Valentin das Entlassungsszenario. „Im Team passt‘s, es gab andere Ungereimtheiten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“

Soweit, so gut – in Kittsee ist man seither auf Trainersuche. Interimistisch sprang ein alter Bekannter ein: Markus Roth, ehemals als Aktiver auch Kapitän, steht momentan am Fußballplatz und leitet die Übungseinheiten, coacht an den Spieltagen. „Das machen wir solange, bis wir eine Dauerlösung gefunden haben“, so Valentin weiter. „Schnellschüsse wird es jetzt nicht geben.“

Unter der Roth-Regie gab es schon einen Teilerfolg. Bei Tabellenführer Gattendorf erkämpfte man sich einen Punkt. Am Samstag, 17 Uhr, empfängt man den nächsten Kracher. Die Apetloner kommen mit einer ziemlich breiten Brust.