Kittsee: Wachter hört im Sommer auf

Vier Spiele steht Kittsee-Trainer Manfred Wachter noch in seiner Coaching-Zone, dann ist sein Engagement beendet. In der Vorwoche tagte der Vorstand rund um Obmann Gerhard Braun über die sportliche Zukunft. „Wachter ist einfach zu teuer für uns“, stellte der Funktionär fest. Finanzielle Abstriche wollte der Coach nicht eingehen. Mit seiner Arbeit selber zeigt man sich aber zufrieden, im Vorjahr rettete er den Klub im letzten Moment vor dem Abstieg, in dieser Saison belegt man aktuell den dritten Platz. Der Kader – gespickt mit Legionären wie Jozef Sombat, Juray Fuska, Tomas Banovic, Jaroslav Machovec oder Adam Bombicz (dazu noch der Wiener Mustafa Atik) – ist sicher einer der teuersten der Liga. „Wir sind von der Gage her nicht zusammengekommen“, so Wachters Kommentar. „Die Zeit hier war schön, wir haben viel erreicht. Die Mannschaft hat Qualität.“ Nun ist der Trainer bereit für eine neue Aufgabe, lange wird er wohl nicht auf Jobsuche sein müssen.