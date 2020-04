Wie sich Aufstiege anfühlen, welche Euphorie ausgelöst werden kann, das weiß Kittsee-Chef Walter Rinalda sehr gut. Denn – von 1967 bis 1977 war er schon einmal Obmann in Kittsee, führte den Verein von der 2. Liga in die 2. Division. Damals jedoch beim ASV Kittsee: Fußball-Kenner und ältere Semester werden sich noch daran erinnern können, dass es in der Gemeinde zwei Fußballklubs (UFC Kittsee hieß der andere, Fusion zum SC Kittsee 1991) gab, den heutigen Sportplatz teilte man sich.

Der heutige Pressesprecher Gerhard Flink war damals Kapitän in der U21 und erinnert sich: „Zum Derby gegen den SC Eisenstadt kamen 4000 Leute auf den Platz.“ Immerhin eine Saison lang konnte man sich in der zweithöchsten Leistungsstufe Österreichs erfolgreich halten, in der zweiten ging es im Sommer wieder runter.

Rinalda: „Ich bin weiter positiv gestimmt“

Rinalda hat(te) mit dem SC Kittsee noch immer große Pläne. Im Winter wurde der Kader gut verstärkt, trotz eines Rückstandes von neun Punkten auf Platz eins war der Aufstieg geplant. „Ich bin weiter positiv gestimmt“, so Rinalda, der erst vor kurzer Zeit seinen 78. Geburtstag feierte. „Dann wollen wir eben nächstes Jahr aufsteigen.“ Zu 100 Prozent mit Trainer Franz Ziniel, wie er beteuert. „Er hat mein vollstes Vertrauen. Und wenn möglich, mit den Legionären, die jetzt da sind.“

Derzeit sind es sieben slowakische Spieler, dazu kommen noch ein Tormanntrainer und der Masseur. Laut Rinalda hätte man jetzt die Bremse gezogen, den Blick nach vorne lässt er sich aber auch in Krisenzeiten nicht nehmen.