„Das ist schon ziemlich zäh – von den ersten zehn Trainingseinheiten haben wir neun in der Halle absolviert“, klagt Kittsees Neo-Trainer Peter Lackner. Sowohl in der Turnhalle der örtlichen Hauptschule als auch in einer Halle in Petrzalka (Slowakei) war der Coach gefordert, den Lagerkoller zu kontrollieren.

Zuletzt kam man (ebenfalls in Petrzalka) auf einem Kunstrasen unter. „Einmal in der Woche müssen wir uns den Platz aber mit einer anderen Mannschaft teilen“, so Lackner. Taktische Übungseinheiten finden dann etwas komprimiert statt.

Wenn es dann in der Vorbereitung in die heiße Pahse geht, machen seinen Mannen mit den Gegner schon ernst. Eckartsau wurde 4:1 besiegt, zuletzt gab es ein 4:2 über Mönchhof. „Mich interessiert weniger das Ergebnis, wohl mehr, was von meinen Ideen am Feld umgesetzt werden kann“, verrät Lackner. „Ich verfüge über 14 gleichwertig starke Spieler, da kann man sich schon erlauben, etwas umzustellen.“

Mit den neuen Spielern ist der Coach sehr zufrieden. Zwar erlitt Filip Deket eine leichte Knöchelblessur, doch als Innenverteidiger konnte der Ex-Siegendorfer schon überzeugen.

Bei Youngster Lukas Raithofer (aus Neudorf) ortet Lackner großes Potenzial. „Er braucht aber sicher noch etwas Zeit.“

Im Tor hat Kittsee ein Luxusproblem. Sowohl Peter Barinec als auch Manuel Schiszler verfügen über Top-Qualitäten. „Einen Freibrief hat bei mir keiner“, so der Trainer.