Knapper Erfolg: Kittsee schlägt Steinbrunn

Einen wichtigen Auftaktsieg landete der SC Kittsee. Gegen starke Steinbrunner setzte sich das Ensemble von Coach Rainer Weiß mit 2:1 durch. Beide Tore für die Heimischen erzielte Frantisek Nagy. Er brachte seine Elf in der 20. Minute in Führung. Steinbrunn glich noch vor der Pause durch Patrick Schöttel (31.) aus. Die Entscheidung fiel sodann in der 80. Minute, als Nagy einen Elfmeter zum 2:1 in die Maschen beförderte.