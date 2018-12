Die Ausländer-Aktie namens Thomas Peciar dürfte im Seewinkel deutlich an Wert verloren haben. Vor einem halben Jahr noch als defensiver Hoffnungsträger zum FC Andau gelotst, wurde er schon wieder verabschiedet.

„Er habe sich beruflich verändert und könne daher nicht mehr zum Training kommen. Spielen wolle er schon“, erläutert Trainer Martin Kaintz.

„Das geht bei uns absolut nicht. Obwohl – mit seinen sportlichen Leistungen waren wir durchaus zufrieden.“

Ersatz wurde rasch gefunden. Vom Burgenlandligisten Siegendorf, wo er nicht mehr zum Zug kam, kommt Dusan Dzibela. Der 24-jährige Slowake soll in der Rückrunde die Verteidigung, die aus reinen Eigenbauspielern besteht, nicht nur verstärken, sondern auch anführen.

Apetlon: Transfers sind alle unter Dach und Fach

Apetlon- Obmann Josef Koppi ist quasi am ersten Advent-Einkaufsonntag mit den Transfers fertig geworden. Nachdem in der Vorwoche Lukas Kissak als neuer Knipser (Karoly Bogyo wechselt nach Kobersdorf) verpflichtet werden konnte, ist nun auch die vakante Sechser-Position (Martin Sebek geht zurück in die Slowakei) neu besetzt: Mario Toth, ein 23-jähriger und 1,90 Meter großer Slowake, der zuletzt in Tschechien bei Sokol Lanzhot unter Vertrag war, wird im defensiven Mittelfeld eine zentrale Rolle zugeteilt.

Ausgebildet wurde er bei Dunajska Streda, wo er auch Bundesligaluft schnuppern durfte. Einen Leih-Abgang verzeichnen die Apetloner noch: Zweier-Tormann Peter Deutsch soll sich ein halbes Jahr lang in Weiden beweisen.