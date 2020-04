Das Spiel der Spiele – so nennt man in Pama das Derby. Knappe 1200 Einwohner zählt die Gemeinde, aber eben auch zwei Fußballklubs. Von einer möglichen Fusion wurde schon manchmal gemunkelt, in der Realität ist man auch in der Corona-Zeit meilenweit davon entfernt. „Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt, verfügen über Rücklagen“, meint etwa SK-Obmann Dieter Steiner.

Duell wäre ohne Nosko über Bühne gegangen

In der Vorwoche gab es eine Klub-Premiere – nämlich die erste Vorstandssitzung via Skype. „Wir sind uns einig, alle Spieler zu behalten, auch die Legionäre“, so Steiner. „Egal, wann wir starten dürfen, wir werden dann mit der gleichen Mannschaft antreten.“ Ordentlich reingepfuscht hat das Virus auch dem Ortsrivalen. Zu Pfingsten wollte der UFC seinen 60. Geburtstag gebührend feiern. „Das werden wir nachholen“, verspricht Obmann Norbert Potz. Zurzeit hat man bei den Blau-Weißen zwar keine Einnahmen, aber auch kaum Ausgaben. Strom, Gas, Wasser müssen bezahlt werden. Potz hofft, dass das nächste Derby im Herbst stattfinden wird. Beide Klub-Bosse können sich an zahlreiche Derbys erinnern.

Der 2:1-Auswärtssieg vor zwei Jahren ist dem UFCler in bester Erinnerung: „Ein echtes Klasse-Spiel.“ Etwas weiter zurück denkt Steiner. „2012 gab es nach 16 Jahren endlich wieder ein Derby“, so der SK-Chef. „Roman Pajer erzielte damals vor 1300 Zuschauern das 1:0-Goldtor.“ SK-Trainer Karl Prügger hingegen sieht sich selber „nicht als Pessimist, sondern als Realist“. Er geht davon aus, dass für die Legionäre die Grenzen vorerst dicht bleiben werden. „Radovan Nosko hätte das erste Rückrundenspiel gar nicht bestreiten können“, weiß Prügger. „Der Bürgermeister der slowakischen Ortschaft, in der er wohnt, hatte vor dem Shutdown schon die Ausreise nach Österreich untersagt.“

Harter Trainingsalltag bei Normalbetrieb?

UFC-Trainer Michael Guttmann hofft auf ein Derby im Herbst: „Aber bitte nicht als Geisterspiel“, meint er. „Wenn das alles vorbei ist, wird fünfmal die Woche trainiert. Alleine nur, dass ich rauskomme. Ich glaube, dass am Tag X dann sogar viele Zuschauer zum Training kommen werden.“