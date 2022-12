Mönchhof hat Routine verpflichtet

Werbung

Vor exakt einem Jahr sah die Situation in Mönchhof ziemlich rosig aus – man überwinterte als Tabellenzweiter (den Titel des Winterkönigs hatte man erst am letzten Spieltag der Hinrunde 2021/22 vergeigt). Doch der positive Lauf erlitt bereits im Frühjahr einen ordentlichen Dämpfer. Als zweitschwächste Mannschaft der Rückrunde gelang zwar noch der sechste Gesamtrang, doch die Seuchensaison wurde im Herbst verlängert.

Von den aktuell elf Pluspunkten wurden fünf schon in den ersten drei Runden eingefahren. „Wir waren eigentlich nie schwächer als der Gegner, meistens sogar besser oder auf Augenhöhe“, stellte Trainer Hans Waba fest. Von den sechs Niederlagen war man nur einmal (0:4 in Halbturn) klar unterlegen, sonst immer „nur“ mit einem Treffer Differenz, wurden Punkte zudem oft in der Schlussphase verspielt.

Nachdem sich Sebastian Iacovino-Protiwa Ende November nach einem Kreuzbandriss unters Messer legen musste und im Frühjahr fix ausfällt, war im Mittelfeld Handlungsbedarf gegeben.

Mit dem 28-jährigen Richard Ciernik wurde nun ein Allrounder verpflichtet, der die Liga gut kennt – immerhin stand er bereits in Deutsch Jahrndorf, Frauenkirchen, Gattendorf und Gols unter Vertrag. Zuletzt spielte der 1,85-Meter-Hüne ein halbes Jahr in Tschechien. Damit sind die Transfers aber noch nicht abgeschlossen.

„Wir werden noch einen Offensivspieler holen“, weiß der Coach. Im Angriff musste man bekanntlich lange Zeit auf Ladislav Pecko (nach seiner Verletzung gelangen ihm nur zwei Tore) verzichten, wie es um seine Fitness und Durchschlagskraft bestellt ist, bleibt zurzeit fraglich. Patrick Enz gelangen fünf Tore, Julian Gollowitzer deren vier. Ob dieselbe Quote im Kampf gegen den Abstieg reichen wird? Mönchhof will also handeln.