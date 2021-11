Mönchhof: Walter Karner hört auf

Für ihn persönlich war es keine große Überraschung, für viele der Spieler und Fans aber schon: Mönchhofs Trainer Walter Karner legte nach dem Abschlusstraining am Freitag der Vorwoche seinen Trainerposten zurück, verabschiedete sich von der Mannschaft. „Ich hatte schon im Aufstiegssommer 2019 angekündigt, maximal eine Saison in der 2. Liga zu trainieren“, erklärt der scheidende Erfolgscoach.“ Dann gab es zwei Liga-Abbrüche, einem vermeintlichen dritten ist er nun zuvorgekommen. „Zum letzten Training habe ich meinen jüngsten Sohn Michael mitgenommen“, so Karner weiter. „Jetzt spielen alle drei Brüder – Florian und Philipp haben sich ja schon beweisen dürfen – in der Kampfmannschaft. Also: Drei Karners sind genug in einem Team.“ Der Ex-Coach hat aber auch schon vorgebaut und dem Vorstand seinen Nachfolger vorgeschlagen: Hans Waba, bislang Co-Trainer und Betreuer der Reserve, soll übernehmen.

„Er verfolgt die selbe Philosophie wie ich“, meint Karner. Seitens des Vorstandes fehlt aber noch das letzte Okay. „Der Plan sieht so aus“, meint dazu Obmann Josef „Pepi“ Husz: „Wir müssen noch die finalen Gespräche führen.“ Als verlängerter Arm am Spielfeld soll weiterhin Routinier Theo Koch agieren.

Karner selbst freut sich, in Zukunft den Mönchhofer Kickern und seinen Söhnen entspannter zusehen zu können. „Beruf, Privates und Fußball unter einen Hut zu bringen, das ist nicht leicht. Zuletzt musste ich schon das eine oder andere Training auslassen“, so Karner weiter. „Denn, wenn ich etwas mache, dann nur mit 100 Prozent.“