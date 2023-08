Neuer Trainer in Illmitz: Christian Pinter

Nach dem 1:4-Aus im BFV-Cup bat Markus Tschida seinen Obmann Willi Haider zum Gespräch. „Wir respektieren seine Gründe, warum er als Trainer aufhört“, erklärt Haider rückblickend. „Ich bitte aber um Verständnis, das geht ins Private.“

Also musste rasch gehandelt werden. Christian Pinter (kennt als Ex-Tadten-Trainer die Liga, zuletzt in Apetlon) wurde kontaktiert - der nach kurzer Bedenkzeit auch zusagte. „Sechs Trainings und ein Vorbereitungsmatch, das ist jetzt die Challenge“, so Pinter, der sich zunächst auch auf die Erfahrung und Meinung von Co-Trainer Hans Peter Waba (Ex-Mönchhof) verlassen will. „Bis auf Erwin Gartner, den ich noch aus meiner Zeit in Purbach als Spieler kenne, sind das alles neue Gesichter.“

Pinters Kontrakt gilt zunächst für eine Saison und wurde per Handschlag fixiert. Die Ziele für die neue Saison wurden noch nicht definiert, auf jeden Fall will man wieder im oberen Drittel mitmischen.