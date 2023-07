„Nicht um jeden Preis“

Vier Jahre lang war Didi Bader Coach in seinem Heimatort, einen Steinwurf entfernt von seinem Wohnhaus liegt der Sportplatz. In der Vorwoche dann der Knaller - Bader trat nach einem Gespräch mit dem Vorstand zurück.

„Wir hatten unterschiedliche Auffassungen bei der Kaderplanung“, ließ Sportchef Alex Sommer verkünden. In der Tat - nach einer eher durchwachsenen Saison, in der es lange Zeit gegen den Abstieg ging, hatte Bader eine Wunschliste an Spielern, um nicht mehr in eine solche Situation zu schlittern. „Sowohl die psychische als auch physische Anspannung war sehr groß", gibt der nunmehrige Ex-Coach zu. Im Frühjahr musste er manchmal sechs bis acht Stammspieler vorgeben. „Ich mache den Trainerjob nicht mehr um jeden Preis.“ Gemeint ist dabei nicht das Finanzielle, sondern ein starkes Korsett an Kickern, das es ermöglicht, sukzessive Junge einzubauen. Nun ist man in Gattendorf nicht nur auf Spieler-, sondern auch Trainersuche. Den Auftakt zur Vorbereitung wird interimistisch Ex-Jugendleiter Andreas Reiter leiten. Peter Kucera (Karriere-Ende), Lukas Burian (Halbturn) und Christoph Palensky sind weg. Fix neu: Martin Weinhandl aus Pamhagen, zuletzt bei Bruck II in der 1. Klasse Ost im Einsatz.