Offene Trainerfragen in Winden und Andau

Die Ära von Christian „Jumbo“ Bauer beim FC Winden war nach wenigen Spieltagen Geschichte. Franz Milletich - Klub-Tausendsassa - sprang wieder mal ein und legte sich sofort fest: Bis zum Ende der Hinrunde wird ausgeholfen. „Im Frühjahr sitze ich sicher nicht mehr auf der Bank“, so Milletich, der seinen Stammklub noch nie im Stich gelassen hat. Mit seinem Kontaktnetz wollen die Funktionäre - so rasch als möglich - einen idealen Nachfolger finden. „Die Gespräche laufen, es gibt einige Kandidaten“, meint Milletich, der von der Qualität des Kaders überzeugt ist. Die Liste der Verletzten soll sich über den Winter lichten, dann stünde eine homogene Mannschaft zur Verfügung. Auch Kapitän Wolfgang Bauer wird dann seine Schulterverletzung auskuriert haben. „So möchte ich nicht aufhören“, stellt er, der seine Karriere eigentlich in diesem Jahr beenden wollte, fest.

Harald Toth konzentriert sich auf das letzte Spiel

In Andau ließ sich Harald Toth überreden, seine Trainer-Pension zu unterbrechen, um dem Burgenlandliga-Absteiger aus der Misere zu helfen. Zum Start gab es einen 1:0-Sieg (just in Winden), danach folgten vier Niederlagen in Serie. „Das ist wirklich nicht lustig“, meint der Coach, der sich seine Zukunft beim Verein noch offen lässt. Ausgemacht ist auf jeden Fall ein Engagement bis zum Ende der Herbstrunde. Nach der Partie gegen den SK Pama (Freitag, 19.30 Uhr) will Toth „einige Tage“ nachdenken, ob er auch im Frühjahr 2024 als Trainer zur Verfügung steht. Er selbst ist vom Kader überzeugt. Ob Änderungen notwendig wären? Fakt ist, dass mit Angelo Lahi, Sascha Peck, Elvedin Buljubasic und Michael Wally vier Stammspieler über den Winter zurückkehren und Transfers nicht notwendig wären.