Noch vor Weihnachten sagte Andrej Hrdlicka dem SK Pama ab. Wohin die Reise geht? Ziel unbekannt – so der bisherige Wissensstand. Der bullige Slowake galt als verlässlicher Kicker, erzielte seit Sommer 2017 immerhin 27 Volltreffer in 94 Spielen. Der Vorstand und Trainer Karl Prügger hatten nun abzuwägen, ob adäquater Ersatz (also ein Ausländer) geholt werden soll oder ob man das Projekt „Veränderung“ starten soll. Geworden ist es eine Mischung aus beiden sportlichen Ansätzen. Mit den Brüdern Sebastian und Dominik Horvath (Vater Ernst trifft als Apetlon-Trainer nun auf seine Söhne) kommen zwei junge, hungrige Spieler aus Göttlesbrunn zum SK-Platz. Aus Prellenkirchen holte man den 18-jährigen Markus Ruppitsch.

„Alle drei Neuzugänge sind offensiv orientiert und verfügen über Qualität“, so Prügger. „Jetzt bekommen sie die Möglichkeit, sich zu entwickeln und beweisen.“ Wichtig ist dem Coach auch, dass der Kader nun breiter aufgestellt ist, der Konkurrenzkampf verschärft wird. Sebastian Ochsner, eigentlich ein Reservespieler, wurde für seinen Trainingseifer belohnt und kam beim 1:2-Test gegen Frauenkirchen zu seinem Debüt. Dumm ist nur, dass Kapitän Christian Hafner die Vorbereitung wohl auslassen muss – der Pechvogel hat sich aber nicht verletzt, sondern eine schwere Lungenentzündung zugezogen.