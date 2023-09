Pama: Einmaliges Comeback?

Markus Szegner und Ivan Stulajter (beide hatten am vergangenen Wochenende die Ampelkarte gesehen) waren gesperrt, Peter Lipa weilte im Urlaub - UFC Pama-Trainer Marian Tomcak stand vor einem richtigen Personalproblem. Da war klar, dass man bei Christoph „Totti“ Werdenich (seinen Spitznamen hat er einem seiner Ex-Trainer, Alfred Niefergall, zu verdanken. Dieser merkte sich Namen nur schwer, der junge Werdenich kam damals mit einer Totti-Dress zum Training) anfragen wird. Werdenich hatte seine Packler im Sommer endgültig an den Nagel gehängt, zu lästig waren die immer wieder auftretenden Schmerzen im Rücken. Der Stürmer sagte zu, als Notnagel - zumindest einmal - auszuhelfen. Zwei Trainingseinheiten genügten, Werdenich stand am Sonntag in der Start-Elf.

Seine Gefährlichkeit deutete er einige Male an, Ball-Abdecken, Sichern, Köpfeln - all das verlernt man nicht. „Ich habe drei Monate nicht trainiert, da fehlt konditionell ordentlich was“, meinte „Totti“ nach dem 1:1-Remis in Wimpassing, wo er auch durchspielen durfte. „Er bindet in der Offensive schon noch zwei Gegenspieler“, merkte auch Sektionsleiter Thomas Wurzinger an.

Tomcak sprach von einem absoluten Notfall, mit dem Punktgewinn war er zufrieden. Ob er am Samstag (16.30 Uhr gegen Deutsch Jahrndorf) auf die Anwesenheit von „Totti“ abermals zurückgreifen können wird, steht noch in den Sternen. „Ich habe der Mannschaft einmal zwei Tage frei gegeben“, so der Trainer nach der Partie in Wimpassing. „Mit Werdenich habe ich vereinbart, dass wir unter der Woche nochmals über einen möglichen Einsatz sprechen. Seine Gesundheit steht da natürlich im Vordergrund.“

Szegner und Stulajter kehren wieder zurück, Stürmer Lipa aber nicht - er urlaubt noch.