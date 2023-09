Pamas Co-Trainer Brezik feierte Sieg

„Das machen wir jetzt immer so“, scherzten Spieler und Betreuer des UFC Pama nach dem klaren 5:0-Sieg am Sonntagnachmittag gegen Pamhagen. Was war geschehen? Cheftrainer Marian Tomcak kam lediglich zur Spielerbesprechung und musste dann rasch wieder weg. Er arbeitet nämlich in Bratislava bei einem Fernsehsender, ist Moderator - und es standen in der Slowakei Bundesligaspiele am Programm.

Nun lag es an Assistenzcoach Peter „Peto“ Brezik, die Mannschaft von der Trainerbank aus zu dirigieren. „Das war bislang unsere allerbeste Leistung“, jubelte Brezik nach dem Kantersieg. Angetreten war man mit acht (!) Slowaken, die sich in höchster Spiellaune befanden. Allen voran Emil Haladej, der zwei Treffer selber erzielte und bei einem Eigentor der „Assistgeber“ war.

Mit zehn Punkten (ohne Niederlage) hat man sich auf den vierten Tabellenrang hochgearbeitet. Am Freitag (19.30 Uhr) wartet das schwere Auswärtsspiel in Andau. Der Absteiger hat in Illmitz erstmals voll angeschrieben - beim 3:0-Sieg glänzte vor allem Lukas Cambal als Torschütze und Vorbereiter. Ob er - gemeinsam mit seinem „Spezi“ Patrik Sabo - die UFC-Auswahl ärgern kann?