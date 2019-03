Etwas mehr als 20 Minuten hatten die von Haus aus dezimierten Pamhagener (acht Ausfälle) in Klingenbach in den Beinen und lagen schon mit 0:2 hinten, als Tormann Josef „Jossi“ Tschida nach einem Zweikampf zu Boden ging und nicht mehr aufkam.

Das Schlimmste bewahrheitete sich abends (der Goalie musste von der Rettung abgeholt werden) im Spital: Das Sternoklavikulargelenk (Verbindung zwischen Schultereckgelenk und Schlüsselbein) ist gebrochen sowie verschoben. Er muss operiert werden – die Saison ist für den Unglücksvogel somit bis mindestens Sommer vorbei.

Ganz dumm in Klingenbach war, dass Zweier-Keeper Thomas Thüringer daheim mit Fieber das Bett hütete. Trainer Hans Thüringer hatte somit keinen Ersatztormann mitgenommen. So wechselte Feldspieler Oliver Thüringer in den Kasten, Thomas Leier wurde eingewechselt. Dass die Pamhagener weder verzweifelten noch den Strafraum verriegelten, liegt an ihrer Courage.

Die Jungspunde – angeführt vom reaktivierten Martin Oross fanden beim neuen Tabellenführer insgesamt acht gute Einschussmöglichkeiten vor – geklingelt hat es aber nur einmal. „Es ist super, dass wir – was auch passiert – stets ein schlagkräftiges Team stellen können“, gab sich Coach Thüringer kämpferisch. Am kommenden Wochenende sollen auf jeden Fall Tomas Pirka (Grippe) und Michael Fleischhacker (privat, war auf einer Hochzeit eingeladen) wieder mit von der Partie sein.