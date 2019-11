Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger meistens das schwierigste – diesen Satz kennt man im Fußballer-Fachjargon sehr gut. Am Anfang der neuen Saison hätte man sich beim UFC Pamhagen fast gedacht, dass diese Floskel Wahrheit wird. Denn, vier Niederlagen in Serie waren alles andere als ein guter Beginn. Erst nach dem 2:1-Auswärtssieg in Wimpassing kam der UFC-Kahn in Fahrt.

Trainer Hans Thüringer blieb seiner – mit Obmann Reinhard Csida abgesprochenen – Marschroute stets treu: Neben den ausgezeichneten Legionären rund um Kapitän Tamas Pirka sollen die zahlreichen Eigenbauspieler immer mehr Luft in der Kampfmannschaft schnuppern. Eigentlich hätten einige der Youngsters schon längst in der Startelf stehen soll, doch der Verletzungsteufel wütete und machte Thüringer und seinem Plan einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Dennoch wuchs das Team zusammen, feierte wichtige Siege und kann sich über die Winterpause, aktuell als Tabellensechster, etwas zurücklehnen. „Ein Punkt in Andau, das wäre schon fein“, meint der Coach vor der Samstagpartie (14 Uhr).

Apetloner bogen rasch in die Überholspur ein

Auf einen gemütlichen Winter will man auch in Apetlon anstoßen. Aktuell ist man Dritter. Der Wendepunkt im Herbst war die, damals peinliche, 2:3-Heimpleite gegen Apetlon. Seitdem ist das Team zusammengewachsen, holt Punkte sowohl in beeindruckender spielerischer Manier als auch mit Kampfkraft. „Ich habe noch nie so eine geile Truppe trainiert“, schwärmt Trainer Ernst Horvath. Mit einem Sieg in Winden (Sonntag, 15 Uhr) will man Platz drei absichern.