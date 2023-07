Pamhagen: Hilfe vom Himmel

Die „Hand Gottes“ - so hatte einst Diego Maradona seinen Treffer gegen England bei der WM 1986 erläutert. 37 Jahre später meint es das Schicksal mit dem UFC Pamhagen gut. Pfarrer Titus Ifewulu hat nämlich vor einigen Wochen seinen Neffen aus Nigeria kommen lassen. Der 21-jährige Emmanuel Ibebuike Ugochukwu will nämlich ab dem Herbst in Wien studieren.

Dass er aber auch sehr gut kicken kann, wusste in der Gemeinde damals noch niemand. Zum Start der Vorbereitung schickte Ifewulu den Youngster zum Training, wo er gleich überzeugte. „Die Spieler sind sofort zu mir gekommen und meinten, den müssen wir unbedingt verpflichten“, schildert Obmann Reinhard Csida das Zustandekommen des Zufall-Transfers. Laut Aussagen des Neuzugangs hat er in Nigeria in der zweithöchsten Profiliga gespielt. Beim 4:2-Testspielsieg gegen Rechnitz bewies er sein Können auf der rechten Seite als Verteidiger - pfeilschnell und technisch versiert.

Auf der Zehnerposition haben die Pamhagener zudem ihren Wunschkicker bekommen - Alan Kovac kommt vom FK Raca Bratislava. Der 30-Jährige hat 80 Mal in der slowakischen Bundesliga gespielt und ist daher als Transferbombe zu bezeichnen.

Sehr zufrieden ist Csida auch mit dem Betreuerteam, Neo-Coach Walter Karner und Assistent Martin Kainz bilden ein starkes Team: „Wir sind froh, dass wir da zwei totale Fußballexperten haben.“