„Das sieht wirklich fürchterlich aus“, gab Windens Trainer Harald Toth nach der 0:5-Heimschlappe gegen Tadten zu. Seine Mannschaft hat sich heuer schon einige Male ausgezeichnet, sowohl positiv als auch negativ. Konnte man beispielsweise Andau 5:2 niederringen, erlitt man vor eigenem Publikum noch zwei Schlappen: 2:6 gegen Gattendorf und 1:6 gegen Deutsch Jahrndorf. „Uns fehlt im Vergleich zum Vorjahr die Kontinuität“, weiß Toth. Jetzt sei es an der Zeit, dass sich alle Akteure in den verbleibenden zwei Meisterschaftsrunden ordentlich zusammenreißen.

Das Wechselbad der Gefühle kann auch Pamhagens Coach Hans Thüringer nachempfinden. Glorreiche Siege gegen Teams von höheren Regionen (jeweils 1:0 gegen Gattendorf und Deutsch Jahrndorf) folgten dann Umfaller wie das jüngste 0:1 in Mönchhof. Am Samstag, 14 Uhr, kommt just Winden nach Pamhagen. Die Gäste wollen sich rehabilitieren, einen Punkt entführen. Die Hausherren wollen sich im letzten 2019er-Heimspiel klarerweise mit einem Sieg verabschieden.