Zum Saison-Finish dürften nicht nur bei manchen Kickern, sondern auch bei dem einen oder anderen Trainer die Nerven blank liegen. Am Freitagabend waren 42 Minuten gespielt, als am Rasen Peter Durica ein taktisches Foul an SK Pama-Verteidiger Ivan Palo beging. Letzterer wurde mit dem Verdacht auf einen Kreuzbandriss ausgewechselt. Nicht so sehr das Foul selber, sondern die Daumen-Hoch-Geste von Andaus Coach Martin Cestnik brachte SK-Trainer Karl Prügger in Rage. „Das war schon unterste Schublade“, stellte Prügger sein Gegenüber sofort zur Rede. „Der Spieler muss am Montag arbeiten gehen, diese Gestik ist eine absolute Frechheit.“

Cestnik hingegen sieht die Aktion ganz anders. „Den Daumen-hoch habe ich gezeigt, da Durica in den Zweikampf gegangen ist. Nicht mehr und nicht weniger habe ich damit ausgedrückt. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen“, meint der Andauer Trainer. „Ich bin alles andere als ein unsportlicher Typ. Und Prügger war nie mein Freund und wird es auch nie werden.“