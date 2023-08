Punkteteilung im Pama-Derby

Die 2. Liga Nord startete mit einem tollen Derby in die neue Saison: Der SK Pama empfing auf eigener Anlage den Dorfrivalen des UFC. 450 Fans lockte der Fußballleckerbissen an. Zumindest erste Halbzeit kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Der SK Pama ging durch ein Tor von Marcel Szikonya mit 1:0 in Führung. Doch es dauerte nicht lange, da glich der UFC aus: Nach einem Angriff über links war es Ivan Stulajter, der auf 1:1 stellte. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab der UFC noch eine hochkarätige Torchance.

Am Ergebnis änderte sich zweite Halbzeit nichts mehr und das Pamaner Derby endete somit mit einer Punkteteilung.