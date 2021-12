"Regisseur" bleibt in Andau

Andaus Patrik Sabo, der sich durch seine starken Auftritte in die Notizbücher von Burgenlandliga-Vereinen (vom FC Deutschkreutz war die Rede) gedribbelt hat, wird nicht wechseln. „Ich bleibe“, unterstreicht Sabo. Vielleicht wird man Meister und spielt in der kommenden Saison eine Liga höher? „Das wird schwierig“, so Sabo weiter. „Aber wir werden es probieren.“ Sabo postete auch auf seiner Instagram-Seite in Foto mit einer Andau-Krawatte. Diese erhielten Jürgen Csida und Sabo selber aber schon im September – jeweils zu ihren Hochzeiten. „Jetzt sind alle Wechselgerüchte vom Tisch“, freut sich Obmann Roland Peck. Die Kicker bekommen als Weihnachtsgeschenk eine Klimmzugstange für den Fitnessraum am Sportplatz. „Die müssen wir noch montieren, dann sind wir viel stabiler.“