SC Gattendorf will positiv denken

Auf die Gattendorfer wartet anscheinend eine schwierige Saison, die Kaderdecke ist dünn, Kicker wie Ladislav Nagy (angeschlagen) oder Simon Kammlander (noch nicht ganz fit) fehlen. Oldboy Norbert Schalling, der eigentlich nur mehr als Sektionsleiter fungieren wollte, musste vom Start weg (als Stürmer) spielen. „Kein Weltuntergang“, meinte Neo-Trainer Ronald Hornek nach dem 0:2 im Derby bei Nachbar Deutsch Jahrndorf. „Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben, der unbelohnt geblieben ist.“

Aus den Köpfen will er unbedingt das „Negativ-Denken“ bringen. „Das ist bei uns immer so“, hörte Hornak nach dem ersten Gegentreffer, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel. „So etwas müssen wir abstellen“, meint der Coach.

Am Samstag muss man erneut auswärts antreten, die Fahrt geht nach Illmitz (Anpfiff 18 Uhr), wo man mit 0:5 in Tadten den Saisonstart ordentlich vergeigt hat. „Das macht es für uns nicht leichter“, so Hornak, der den Gegner beobachtet hat.