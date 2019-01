Mehr als zwei Monate ist es her, dass der SK Pama nach dem 2:2-Remis gegen Kittsee den größten Triumpf der Vereinsgeschichte feierte. Dann hieß es für Kicker und Betreuer einmal „Urlaub machen“. Zur Weihnachtsfeier gab es ein Wiedersehen, erst am Montag der Vorwoche bat Trainer Karl Prügger seine Schützlinge zum Start der Vorbereitung.

Gefällige Präsentation im ersten Testspiel

Auf der faulen Haut dürfte wohl keiner der Akteure gelegen sein, denn die Fitness von Peter Martinka & Co passt. „Das sind super Burschen, die arbeiten auch in der fußballlosen Zeit an der Ausdauer“, lobt Prügger die sportliche Einstellung seiner Kicker. Beim ersten Probegalopp gegen den SC Jois präsentierten sich die SK-Cracks in ausgezeichneter Verfassung und toller Frühform. „Das war nach der langen Pause ein sehr gefälliger Auftritt“, erläutert der Coach. „Man hat gesehen, dass alle endlich wieder kicken wollen.“

Dabei hatte er nicht alle Mann an Bord. David Pototschnig musste passen (Probleme mit einer OP-Narbe), Manuel Roth war aufgrund seines Studiums nicht verfügbar und Ivan Palo fehlte krankheitsbedingt. Dazu musste Jan Spodniak bereits nach vier Spielminuten angeschlagen (und sicherheitshalber) vom Feld.

Nun haben die Eigenbauspieler und Youngsters die Chance, sich zu beweisen. Mit dem Gezeigten war Prügger sehr zufrieden. Sebastian Roth begann als linker Verteidiger, Dominik Paradeisz machte ordentliche Meter in der Defensive und Markus Szegner forderte den Gegner in harten Zweikämpfen. Im Tor zeigte Lukas Martinek, dass er ein ausgezeichneter, neuer Einser werden will.