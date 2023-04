SK Pama: Rainalter ist weg

Werbung

„Das ist uns furchtbar schwer gefallen“, meinte SK Pama-Sektionsleiter Michael Hafner, nachdem man Trainer Robert Rainalter am Sonntag mitteilte, dass sein Engagement beendet ist. „Wir mussten reagieren, zehn Partien ohne Sieg, dabei nur drei Punkte – das war zu wenig.“ Laut Hafner sei die Klub-Philosophie, mit einem Trainer die ganze Saison durchzuziehen, Rainalter sei „charakterlich top“, mit einem Sieg im Derby wäre er an diesem Wochenende noch auf der Bank gesessen. Rainalter selber absolviert zurzeit Kurse für die A-Lizenz und hätte unter der Woche die Trainingseinheiten seinem Assistenten Oskar Preis überlassen müssen. Ob dies ein Grund war, den Coach zum jetzigen Zeitpunkt zu entlassen?

„Wir sondieren den Markt“

„Die Leistungen haben gepasst, die Mannschaft ist zu stark, um etwas mit dem Abstieg zu tun zu bekommen“, meint Rainalter. Jeder Spieler habe ihm nach der Trennung persönlich geschrieben. Rainalter sieht die Gründe für die ausgebliebenen Ergebnisse in der dünnen Kaderdecke und den zahlreichen Verletzten und Rekonvaleszenten. „In den ersten zwei Herbstrunden konnte ich mit der idealen Formation spielen, seither nicht mehr“, so der Coach. „Im Winter habe ich die Vereinsführung darauf aufmerksam gemacht, dass es ohne Verstärkungen schwierig werden kann.“ Tor-Garant Radovan Nosko spielte lange Zeit verletzt, ist nach seiner Operation noch nicht der „Alte“. Markus Ruppitsch, Andreas Teuschitz oder Sebastian Roth – diese als Stammspieler geplanten Akteure mussten auch immer wieder passen. Rainalter widmet sich jetzt der Ausbildung (A-Lizenz-Kurs), will aber auf jeden Fall – spätestens ab Sommer – wieder ins Trainergeschäft einsteigen. Der SK Pama ist also auf Trainersuche. „Wir sondieren den Markt“, so Hafner. Vorübergehend coacht Preis die Mannschaft.