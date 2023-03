Spitzenspiel zum Auftakt

Werbung

DEUTSCH JAHRNDORF – HALBTURN, SAMSTAG, 15.30 UHR. Bei beiden Klubs blickt man auf eine ziemlich durchwachsene Vorbereitung zurück, dennoch will man punkten. „Mit einem Unentschieden bin ich schon zufrieden“, stapelt Halbturns Coach Peter Herglotz tief. Die Gäste wollen sich für die 0:5-Schleife in der Hinrunde revanchieren. „Der Stachel sitzt schon noch tief“, so Trainer Rene Hoffmann. Aktuelle Infos: Die Hausherren können zwar aus dem Vollen schöpfen, doch Herglotz hat einige Sorgenkinder: Simon Marko spielt nach seiner schweren Verletzung noch zu verhalten, hat in der Vorbereitung keinen Treffer erzielt. Igor Paldan hat sich am Knöchel verletzt, Erik Takac läuft seiner Form hinterher. Die Jahrndorfer müssen auf Michal Matusica (Bändereinriss im Knöchel) verzichten. Dafür hat sich der dynamische Kevin Glock einen Stammplatz gesichert, traf beim 3:1-Sieg gegen Marienthal per Freistoß ins Netz.

GATTENDORF – WINDEN, SAMSTAG, 15.30 UHR. „Wir sind Außenseiter“, merkt Gattendorfs Trainer Didi Bader an, der grundsätzlich jedes Pflichtspiel gewinnen will. Beim 0:2 gegen Zurndorf vermisste er vor dem Tor die nötige Effizienz. „Einen Punkt wollen wir mindestens mitnehmen“, meint Windens Coach Christian Bauer, der beim 4:1-Erfolg in St. Georgen Jonas Lorenschitz stürmen ließ. Der Youngster – im Herbst linker Verteidiger – traf gleich dreimal. Aktuelle Infos: Bei den Hausherren verletzte sich Peter Kucera am Knie, ob er spielen kann, entscheidet sich erst unter der Woche. Lukas Burian wird die Partie aus Verletzungsgründen wohl auslassen, dafür ist der zuletzt erkrankte Simon Kammlander wieder mit an Bord. In Winden laboriert Stürmer Markus Pimpel an einer Reizung der Achillessehne, er fällt für unbestimmte Zeit aus. Neuzugang Daniel Pfeiffer hat sich ein Leiberl in der Abwehr gesichert, Kollege Marek Luscik soll im offensiven 4-3-3-System auf der rechten Seite stürmen.

STEINBRUNN – MÖNCHHOF, SAMSTAG, 16 UHR. Viel Zeit hatte Steinbrunns Neo-Trainer Mario Töltl nicht, um die Mannschaft zu einer homogenen Truppe zu formen. „Bis zum ersten Spiel wartet noch viel Arbeit“, so der Coach, der ungeschlagen bleiben will. Das möchte auch Mönchhofs Coach Hans Waba, der mit seinem Team die 1:2-Niederlage gegen Podersdorf kritisch nachbesprochen hat: „Kein Biss, kein Kampf, alles im Schweinsgalopp“, beschreibt er den Auftritt – vor allem in der zweiten Halbzeit. „Wir visieren einen Punkt an, ein Sieg wäre aber in unserer Lage natürlich gescheiter.“ Aktuelle Infos: Mönchhofs Richard Csiernik verdrehte sich bei einem Pressball das Knie, sollte aber am Samstag fit sein. Steinbrunns Dominik Löwy – zuletzt in der Offensive mit guten Karten auf einen Einsatz ab Beginn – erhielt in Rust die Rote Karte, wird sicher gesperrt sein. „Das, was er dem Schiedsrichter gesagt hat, hat der ganze Platz gehört“, ärgert sich Töltl. „Sowas geht gar nicht.“ Nicht dabei sein wird auch David Lehrner.

TADTEN – SK PAMA, SAMSTAG, 17 UHR. Zufrieden und optimistisch zeigt man sich in Tadten. „Als Coach hatte ich noch nie eine Vorbereitung, wo man ungeschlagen blieb“, weiß Trainer Rainer Weiß. „Solange bin ich aber auch noch nicht in dem Geschäft.“ Vor allem die Legionäre präsentieren sich gut in Schuss, erweisen sich charakterlich sehr positiv und motivieren die heimischen Kicker. Sportchef Christian Pelzmann möchte einen Sieg sehen: „Es zählen nur drei Punkte.“. Über zahlreiche Ausfälle (krank, verletzt) klagte man zuletzt beim SK Pama. Das Testspiel gegen Berg wurde aufgrund von Personalmangel abgesagt. Dennoch möchte Trainer Robert Rainalter mutig auftreten, zumindest ein Unentschieden holen. Aktuelle Infos: Bei Tadten rechnet man damit, dass Maximilian Wendelin, Paul Nolz und Benjamin Steinhofer einsatzbereit sind. Bei den Gästen hofft man, dass sich das Lazarett lichtet. Radovan Nosko lässt nach seiner Operation das Spielen noch aus, Markus Ruppitsch und David Pototschnig könnten ihre Blessuren auskuriert haben.

ILLMITZ – WIMPASSING, SAMSTAG, 18 UHR. „Nur nicht verlieren, schon gar nicht daheim“, gibt Illmitz-Coach Markus Tschida die Devise aus – vor eigenem Publikum ist man in dieser Saison noch unbesiegt. „Wir sind voller Tatendrang, wollen anschreiben und benötigen jeden Punkt“, meint sein Gegenüber, Gigi Ileana, der auf eine sehr gute Vorbereitung zurückblickt, in welcher – bis auf wenige Spieler wie etwa Radovan Mitrovic, Sebastian Mayerhofer, Mario Erben oder Mathias Richter – zahlreiche Neue eingebaut wurden. Aktuelle Infos: Der Illmitzer Verteidiger Lubos Hanzel ist gesperrt, hinter dem Einsatz von Andreas Wieger steht ein Fragezeichen - Trainer Tschida kann sonst aus dem Vollen schöpfen. Beim Gegner fehlt Oktay Semiz, ihn plagt eine Adduktoren-Zerrung.

PAMHAGEN – WALLERN, SONNTAG, 15 UHR. Mit Ruhm bekleckert hat sich zuletzt keine der beiden Mannschaften. Pamhagen ging in Frauenkirchen 0:4 unter, Wallern wurde von Gols bei der 1:6-Pleite vorgeführt. „Das Derby ist schon richtungsweisend“, meint UFC-Trainer Hans Thüringer. „So lustlos wie am Samstag dürfen wir uns aber nicht präsentieren.“ Wallerns Trainer Günther Wally geht davon aus, dass die Situation jetzt nur mehr besser werden kann: „Egal wie, in unserer Situation müssen Punkte her.“ Aktuelle Infos: bei den Hausherren fehlen sowohl Abwehr-Chef Tamas Pirka und Stefan Andert, die ihre Sperren absitzen müssen. Stürmer Roman Sabler sowie Heimkehrer Adam Szalai sind fraglich. Wallern hingegen kann erstmals in diesem Kalenderjahr aus dem Vollen schöpfen – Julian Kampf und Simon Steiner sind wieder fit, Walter Engelbert und Sebastian Pichler haben ihre Handverletzungen auskuriert.

UFC PAMA – KITTSEE, SONNTAG, 15.30 UHR. „Wir wollen unbedingt ungeschlagen bleiben, um rasch aus der Gefahrenzone zu kommen“, meint UFC-Trainer Michael Guttmann. Ein Remis ist im Derby zumindest Pflicht. „Der Gegner hat mehr Druck als wir. Die billigen Gegentore in der Vorbereitung gilt es abzustellen,“ kontert Kittsee-Coach Manfred Wachter, der mit einem Sieg den Platz in den Top-Fünf der Liga behalten will. Aktuelle Infos: Bei den Heimischen sind sowohl Raffael Förster (Knöchel-Blessur) sowie Ivan Stulajter (Knie) mehr als fraglich, Markus Szegner war zuletzt beruflich verhindert und Peter Gallus wurde geschont. Den Kittseern fehlt sicher Michael Wernecker (gesperrt), Roman Tarek (Wadenverletzung) und Tomas Banovic (Oberschenkel) sind Wackelkandidaten. Die Abwehr muss also umgebaut werden, Patrick Pail machte zuletzt als linker Verteidiger eine gute Figur.