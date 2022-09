Steinbrunn-Wallern: Spätes Remis sorgt für Wirbel

Werbung

Im Online-Spielbericht hat Schiedsrichter Alfred Kern den Ausgleichstreffer der Wallerner gegen Steinbrunn mit der 95. Minute eingetragen. Die ASVler waren nach dem sehr späten 1:1 außer Rand und Band: „Ich akzeptiere alle Schiri-Entscheidungen, auch wenn sie manchmal falsch sind. Aber das war kein Fehler, sondern eine grobe Unsportlichkeit und reine Schikane“, war Trainer Christian Staffler kaum zu halten.

„Es ist beschämend für Herrn Kern, dass er offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als nach Wallern zu fahren und dort die Auswärtsmannschaft willkürlich zu benachteiligen.“ Seiner Ansicht nach, soll sich das BFV-Schiedsrichtergremium hinterfragen, wohin die Reise gehe. Das Analyse-Video (auch der BVZ per Screenshot vorgelegt), auf welchem die 99. Spielminute beim Ausgleich angezeigt wird, würden die Steinbrunner dem BFV gerne zur Verfügung stellen.

„Man hätte 20 Minuten nachspielen können“

In Wallern jubelte man logischerweise über den 1:1-Treffer in der Nachspielzeit. „Sehr, sehr spät“, so Trainer Günther Wally. Er ist mit den Draufgabe-Minuten einverstanden. „Die Steinbrunner haben in der Schlussphase nur mehr ‚gewassert‘ und sind am Boden gelegen.“ Das Unentschieden sei dem Spielverlauf nach gerecht. Eigenartig finden die Wallerner, dass Staffler nicht die Rote Karte erhalten habe, da er – so die USC-Ansicht – nach dem Ausgleich aufs Spielfeld gelaufen war. Deutsch Jahrndorfs Chefcoach Rene Hoffmann wurde vor drei Wochen aufgrund einer ähnlichen Aktion (nach einem Foulspiel bei der 2:3-Niederlage gegen den SK Pama) des Feldes verwiesen. Auch Wallerns Obmann Stefan Michlits sieht die „Schuld“ für die lange Nachspielzeit bei den Gästen: „Was die alles an Zeit verzögert haben. Da hätte man 20 Minuten nachspielen lassen können.“