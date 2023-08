Tadten: Kantersieg zum Auftakt gegen Illmitz

Tadten - Illmitz 5:0. Der Spielverlauf war ganz nach dem Geschmack der Hausherren, die an diesem Tag extrem leidenschaftlich und aggressiv ans Werk gingen. Bereits nach vier Minuten hatte Max Wendelin mit einem satten Schuss aus 20 Metern getroffen. Die Illmitzer Defensive wurde stets durch rasche Angriffe über die Seiten und Pässen in die Tiefe beschäftigt. Die Dämme brachen nach Wiederbeginn. Mario Sack und Rastislav Kruzliak trafen nach schönen Kombinationen - 3:0. Rene Horvath und Lazar Pavic legten nach. „Wir haben in keiner Sekunde in die Partie gefunden“, gab Illmitz-Trainer Christian Pinter zu.

Kittsee - Steinbrunn 2:1. Tore, die man nicht macht, bekommt man - diese alte Fußballerweisheit bewahrheitete sich - zu Ungunsten der Gäste. Dort ließen Thierry Ahissan, Dominik Löwy, Marco Senger oder Viktor Varga die besten Möglichkeiten aus. Mit der ersten Chance, nach einem Pail-Freistoß, lag Kittsee vorne, Frantisek Nagy hatte eingeköpft. Die ASVler drängten, Patrick Schöttel gelang der Ausgleich. Im zweiten Durchgang vergab Steinbrunn weitere Top-Sitzer. Dann bediente Michal Belko Nagy, der von Tormann Lukas Mock nur mehr gefoult werden konnte. Nagy verwandelte den Elfmeter. In der Schlussminute gelang Ahissan das Kunststück, den Ball aus drei Metern neben das leere Tor zu schießen.

Deutsch Jahrndorf - Gattendorf 2:0. Die Gastgeber kontrollierten vom Start weg die Partie, die großen Strafraumszenen blieben aber Mangelware. Paul Schütz war einmal gefährlich, sein Heber landete aber nur an der Latte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann so weit. Patrik Majcher flankte nach einem kurz abgespielten Eckball und Carsten Lang köpfelte ein. Nach der Pause gab zuerst Gattendorfs Lubomir Chovanko einen Warnschuss ab, ASV-Tormann Michael Unger klärte. Die Vorentscheidung gelang Michal Slezak, der einen Konterangriff über mehrere Stationen - samt Majcher-Stangler - gekonnt abschloss.

Gols - Winden 5:2. Besser konnte es für die Heimischen nicht laufen. Gleich nach dem Anpfiff eroberte man den Ball, Wolfgang Roiss bediente Dominik Schmidt mustergültig - 1:0. Dann überließ man Winden das Spiel - Jakub Hrncar wurde elferreif gefoult, sah aber von Schiedsrichter Christoph Ruffa eine „Schwalben-Gelbe“. Thomas Kettner traf per Kopf, Schmidt legte nach. Die Gäste nahmen sich für den zweiten Durchgang viel vor, Hrncar traf sehenswert per Freistoß. Doch das große Zittern blieb aus, Tormann Lukas Kolba legte Fabian Ziniel, der Gefoulte traf vom Elfmeterpunkt und legte wenig später nach einem tollen Sololauf nach. Kurios das zweite Windener Tor: Daniel Pfeiffer traf nach einem Einwurf volley.

SK Pama - UFC Pama 1:1. Im wohl bekanntesten Ortderby Österreichs stand zunächst Abtasten am Programm. Danach wirkten die SK-Kicker um einen Tick motivierter und frischer. Marcel Szikonya setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und traf ins lange Eck. Der Ausgleich fiel bald - Emil Hajdarai bediente Marcel Szikonya mustergültig - 1:1. Nach dem Seitenwechsel earbeiteten sich die Hausherren eine optische Überlegenheit. Gefährlich war man lediglich bei Standards und das zweimal. Radovan Nosko köpftelte drüber, Marcel Szikonyas Kopfball wurde von der Linie gekratzt.

Wimpassing - Pamhagen 4:0. Die Rainalter-Mannen pressten von der ersten Minute weg voll an und belohnten sich bald. Tobias Wady und Vladyslav Marchuk rissen über links Löcher in die UFC-Abwehr, Lukas Heinicker stand dort, wo ein Goalgetter stehen muss - 1:0. Pamhagen blieb harmlos, einmal schoss Alan Kovac gefährlich. Nach dem Seitenwechsel musste Wimpassing dem hohen Tempo Tribut zollen, doch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen. Nach einem weiten Pass machte Heinicker im Konter alles klar und legte wenig später per Direktabnahme nach. Filip Masulovic traf dann noch per Elfmeter.

Breitenbrunn - Andau 2:2. Der aufopfernd kämpfende Aufsteiger knöpfte dem Absteiger, der zu selten seine Klasse aufblitzen ließ, verdient einen Punkt ab. Lukas Cambal gelang nach Mikula-Vorarbeit der Andauer Führungstreffer. Im zweiten Durchgang köpfelte Tomas Stasik zum 0:2, doch die Messe war noch lange nicht gelsen. Julian Millner nahm Maß, die Heimischen witterten am Sonntagabend Morgenluft. Nach einer Laaber-Flanke traf dann Maximilian Moro zum Ausgleich. Nun drückte Breitenbrunn auf den dritten Treffer, doch Zwingendes ergab sich nicht mehr.

UFC Tadten – FC Illmitz 5:0 (1:0).-Torfolge: 1:0 (4.) Wendelin, 2:0 (54.) Sack, 3:0 (55.) Kruzliak, 4:0 (68.) Horvath, 5:0 (90.) Pavic. SR: Cvrljak (T: top/I: gut).- Tadten, 200.Reserve: 3:5 (Palesio 2, Eigentor; Loos, Maximilian Gartner, Lang, Niklas Fleischhacker, Egermann).Tadten: Klekner, Steinhofer, (77. Nolz), Heghy, Goldenits, Maximilian Pelzmann; Pavic, Michael Pelzmann (74. Burian), Wendelin; Kruzliak, Horvath, Sack (91. Palesio).Illmitz: Kamper; Zinkl (61. Maximilian Gartner), Kutaj (46. Thomas Salzl), Gregora, Tobias Fleischhacker; Weinhandl, Baumholzer; Gmoser, Erwin Gartner, Christian Salzl; Zwickl.

SC Kittsee – Steinbrunn 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (20.) Nagy, 1:1 (31.) Schöttel, 2:1 (80., Elfmeter) Nagy.SR: Bukvic (K: gut/S: Durchschnitt).- Kittsee, 111.Reserve: 3:0 (Soltani, Leitner, Martinsich).Kittsee: Schiszler; Pail, Machovec, Banovic, Dietmann; Fuska, Drobela (55. Belko), Bastian (70. Oswald), Wisak (90. Gadus); Nagy, Stanojcic.Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar, Richter; Schöttel, Senger; Wallentits, Akyildiz, Varga; Ahissan, Löwy (79. Milalkovits).

ASV Deutsch Jahrndorf – SC Gattendorf 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45.+1) Lang, 2:0 (55.) Slezak. SR: Ceri (D.J: gut/G: gut).- Birkenwiese, 300.Reserve: 1:4 (Markusek; Kreminger 2, Tonhauser, Paradeisz).Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Bukovinsky, Ömer Akbijik (88. Schneider); Slezak, Lang, Majcher, Matusica (80. Mathias Graner), Tomasek (72. Irfan Akbijik); Bodo, Schütz (88. Gombay).Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt, Lengyel (75. Kammlander), Palo, Schulcz; Krankl, Weinhandl, Huszar; Chovanko; Schalling (63. Bernthaler), Rossbach (85. Bartolich).

SC Breitenbrunn – FC Andau 2:2 (0:1).-Torfolge: 0:1 (30.) Cambal, 0:2 (53.) Stasik, 1:2 (55.) Millner, 2:2 (69.) Moro.SR: Orman (B: gut/A: gut).- Kastanienstadion, 300.Reserve: 3:0 (Bogner 2, Frank).Breitenbrunn: Barinec; Gross, Valek, Vdovjak, Laaber; Millner, Nagy (65. Gajic); Moro, Kocis, Hudak; Pimpel (88. Haller).Andau: Hajduch; Peck, Stasik, Lahi, Thaler; Lukas Wally; Mikula, Sabo, Lasik (60. Csigo), Buljubasic (70. Wurzinger); Cambal.

SV Gols – FC Winden 5:2 (3:0).- Torfolge: 1:0 (1.) Schmidt, 2:0 (24.) Kettner, 3:0 (43.) Schmidt, 3:1 (49.) Hrncar, 4:1 (63., Elfmeter) Ziniel, 5:1 (69.) Ziniel, 5:2 (95.) Pfeiffer. SR: Ruffa (P: Sehr gut/W: katastrophal).- Volksfeststadion, 250. Reserve: 8:0 (Ziniel 2, Roth 2, Marton 2, Forster, Achs).Gols: Denk; Limbeck, Bortel (79. Renner), Petrak, Sommer; Spodniak, Krikler; Ziniel (90. Weiss), Kettner (90. Mathis Wendelin), Schmidt (72. Klenner); Ruiss (79. Alexander Wendelin).Winden: Kolba; Philipp kientzl, Balazi, Speckl; Pingitzer (60. Kroyer), Savoric, Manuel Kientzl (80. Habeler), Haider (80. Yesilöz), Lorenschitz; Jass, Hrncar.

SK Pama – UFC Pama 1:1 (1:1).-Torfolge: 1:0 (32.9 Szikonya, 1:1 (40.) Stulajter.SR: Braunschmidt (P: gut/P: gut).- SK-Platz, 450.Reserve: 7:2 (Schönthaler 4, Pammer, Demuth, Baumgartner; Bogar, Fabsich).SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch (72. Ondrej Pipiska), Pototschnig, Hafner, Bencsik; Da Silva, Simoncic, Miroslav Pipiska, Czibula (61. Hronec); Szikonya, Nosko.UFC Pama: Vincler; Roth, Gallus, Szegner, Luscik; Stulajter, Micovcak; Thomas Werdenich (61. Fabsich), Haladej, Homola, Lipa.

SV Wimpassing – UFC Pamhagen 4:0 (1:0).-Torfolge: 1:0 (2.) Heinicker, 2:0 (82.) Heinicker, 3:0 (92.) Heinicker, 4:0 (94., Elfemeter) Masulovic. SR: Windisch (W: Durchschnitt/P: Durchschnitt).- Wimpassing, 100.Reserve: 2:1 (Posch, Grgic; Rafael Leyrer).Wimpassing: Vojtech; Wady, Szilvasi, Erben, Cikos; Masulovic, Straka; Marchuk (85. Grgic), Rigbi (92. Gossmann); Karlik (76. Leitgeb), Heinicker.Pamhagen: Hrdlicka; Thüringer, Pirka, Stefan Andert (46. Fischer); Ibebuike, Wüger (79. Molnar), Szalai, Kandelsdorfer, Kovac; Sabler, Fleischhacker (80. Nico Leyrer).