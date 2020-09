Am Mittwoch der Vorwoche – nach dem Training – war in Tadten noch alles in Ordnung. Doch Donnerstag kam’s dann dick. Einer der slowakischen Legionäre wurde mit zwei Arbeitskollegen in seiner Firma auf Corona getestet. Der Schock: Der Spieler war positiv. Sofort wurden alle, die am Tag davor mit dem Legionär trainiert hatten, in Quarantäne geschickt.

Zudem musste jeder der Akteure einen Covid-19-Test machen. Glück im Unglück: Alle Tadtener sind negativ. Doch aufgrund der Bestimmungen bleibt die Quarantäne bis Samstag aufrecht. Da würde schon das Spiel gegen Deutsch Jahrndorf stattfinden. Geht auch nicht, denn eben einer Mannschaft, die in Quarantäne gestanden hatte, werden vier Tage zugestanden, um sich auf das Spiel vorzubereiten.

Göltl: „Die werden jetzt alle spritzig sein“

Negativ getestet wurde auch Trainer Helmut Göltl. Er fuhr zur Sicherheit am Flughafen Schwechat. „Ich stand am Mittwoch, als die Spieler kamen, schon am Feld und habe die Übungen vorbereitet. Nach dem Training war ich auch nicht mehr in der Kabine – alles also outdoor.“ Er behält sich zudem seinen Humor: „Die werden jetzt alle spritzig sein, wenn wir wieder dran sind.“

Gegner Apetlon hat – durch diese Corona-Absage – in Summe fünf Wochen lang kein Heimspiel (Wallern war die letzte Partie, nächste Woche ist man spielfrei, daheim geht’s erst am 11. Oktober gegen Deutsch Jahrndorf). Das Tadten-Spiel wird am Montag, den 26. Oktober, nachgetragen. „Da wurde die Zeit schon umgestellt, wahrscheinlich wird der Beginn um 14 Uhr sein müssen“, so Obmann Josef Koppi.